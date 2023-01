Humanitaire : Les jeunes filles et femmes déplacées internes de l’Oubritenga bénéficiaires d’un projet

0 Partages Partager Twitter

Le jeudi 12 janvier 2023 à la salle des fêtes de la mairie de Ziniaré a eu lieu la cérémonie de clôture du « projet d’appui aux initiatives économiques des femmes et des jeunes filles déplacées internes de la province de l’Oubritenga ». La cérémonie a été présidée par le Haut-commissaire de la province de l’Oubritenga.

La suite après cette publicité

Depuis 2015, le « Pays des Hommes intègres » fait face à de nombreuses attaques terroristes. Les conséquences de cette gangrène sont entre autres les pertes en vies humaines, la destruction des biens des populations et leurs déplacements massifs à la recherche d’endroits plus sécurisés dans d’autres régions.

C’est en vue de soulager la souffrance de ces personnes déplacées internes que l’Association Yiikri a initié grâce au soutien financier du fonds PISCCA de l’ambassade de France « le projet d’appui aux initiatives économiques des femmes et des jeunes filles déplacées internes de la province de l’Oubritenga ».

Après 08 mois de mise en œuvre, ce sont au total 202 Personnes Déplacées Internes (PDI) qui ont bénéficié de formations et dotation en kits d’installation.

Une mise en œuvre qui va contribuer au bien-être des PDI

Prenant la parole au nom de l’ambassade de France au Burkina Faso, Guillaume REISACHER-KESSLER a félicité l’Association Yiikri pour la pertinence du projet et le sérieux déployé dans sa mise en œuvre qui va contribuer au bien-être des PDI. Tout en promettant de transmettre les doléances de reconduction du projet dans d’autres communes, il a souhaité que les différents savoirs faire soient bénéfiques aux bénéficiaires.

Le président de la cérémonie, Sahabani ZEBA, par ailleurs Haut-commissaire de la province de l’Oubritenga s’est réjoui de ce projet qui est vient à point nommé. « S’il est vrai que l’Etat et ses partenaires font de leur mieux pour assurer la survie de PDI, force est de constater, que leur nombre de plus en plus élevé et la durée de la crise ne facilitent pas leur prise en charge permanente. C’est en ce sens aussi que le projet de l’Association Yiikri retrouve tout son sens.

Apprendre à pêcher en lieu et place du don de poisson constitue toute la symbolique du présent projet », a-t-il renchéri. Tout demandant aux PDI de faire un bon usage du matériel et des connaissances acquis. Il a également plaidé auprès de l’ambassade de France afin que le projet puisse être reconduit avec la couverture des trois autres communes de la province.

Lancé le 13 juillet 2022 « le projet d’appui aux initiatives économiques des femmes et des jeunes filles déplacées internes de la province de l’Oubritenga» a été financé à hauteur de plus de 40 millions de francs CFA pour un délai d’exécution de 08 mois.

Il a consisté à la formation des bénéficiaires en restauration, en aviculture, en transformation des produits forestiers non ligneux, des produits agricoles et en saponification et la dotation de kits d’installation. Pour cette phase, ce sont les communes de Loumbila, Nagréongo et Ziniaré qui ont été concernées par ledit projet.

Correspondance particulière

Pour Burkina 24

publicite