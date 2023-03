Affaire foncière à Garghin : Des populations bloquent la circulation sur la RN 6

310 Partages Partager Twitter

En colère, sommées de quitter leurs domiciles, des populations de Garghin ont planté des barricades sur la route nationale N°6 au niveau du Centre hospitalier universitaire de Tengandogo pour protester contre cette décision qui menace de démolir leurs maisons ce mercredi 1er mars 2023. Ils soutiennent qu’ils ne quitteront pas leurs parcelles et appellent les autorités à intervenir et leur faire justice.



Selon ces manifestants, ils n’ont reçu aucun préavis leur signifiant de déguerpir des lieux. C’est seulement hier, mardi 28 février 2023 que les éléments de la Police nationale sont passés nous sommer de quitter les lieux, relate Mahamadi Nikiéma, porte-parole des manifestants.

«C’est l’État qui est venu nous dire de déguerpir de nos habitations. Si on dit l’État c’est la SONATUR. Nous on est ici, il y a plus de 5 ans, ils sont venus nous dire de dégager. Il y a des gens qui ont mis assez d’argent dans leurs terrains, ils ont construit, et on vient nous demander de quitter, ce n’est pas juste », déplore Mahamadi Nikiéma.

«Nous sommes tous des Burkinabè, on a la même nationalité ; pourquoi ils nous font cela ? Vraiment nous sommes désolés, il faut que les autorités interviennent urgemment», lance-t-il. Ces manifestants disent être prêts pour parer à toute éventualité, ils ne quitteront pas leurs parcelles.

«Nous ne quitterons pas nos maisons quoiqu’il arrive. Imaginez-vous, vous avez payé votre parcelle depuis 5 ans, vous avez commencé la construction jusqu’à finir, personne ne vous a dit d’arrêter. Et un beau matin, on vient vous dire de dégager, pour quelle raison ?, est-ce qu’il y a vraiment la justice dans notre pays ?», questionne-t-il.

Les manifestants lancent un appel au capitaine Ibrahim Traoré et l’interpellent à revoir son entourage. « Il faut qu’Ibrahim Traoré fasse attention à ceux qui sont autour de lui. Nous demandons la justice… », déclare l’un d’eux. Au moment où nous quittions les lieux vers 15h, la RN 6 était toujours barricadée.

Willy SAGBE

Burkina24

