Direction Générale des Impôts : Les mines du groupe Endeavour Mining au Burkina Faso félicitées

Les mines de Houndé, de Bouéré-Dohoun, de Mana, de Waghnion et de Boungou, toutes détenues par le groupe Endeavour Mining au Burkina Faso ont chacune reçu une lettre de la Direction Générale des Impôts du Burkina Faso, une lettre de félicitation pour leur sens élevé du civisme fiscal au cours de l’exercice 2022.

En effet, toutes les mines d’Endeavour au Burkina Faso ont activement contribué à mobiliser les recettes fiscales de la Direction des grandes entreprises, en respectant avec fierté, le paiement des impôts et taxes qui leurs incombent.

La direction générale des impôts souligne que malgré la crise sécuritaire et sanitaire que traverse le Burkina, grâce au sens élevé du civisme fiscal et la bonne collaboration des mines d’Endeavour, la direction des grandes entreprises a pu réaliser des performances exceptionnelles en 2022.

Pour Adama Soro, Vice-Président chargé des Affaires Publiques d’Endeavour au Burkina Faso « Endeavour Mining est fier de faire preuve de responsabilité, de respect rigoureux des règles fiscales en vigueur au Burkina Faso. Nous avons la conviction que les dispositifs fiscaux soutiennent la croissance économique, la création d’emploi et contributions fiscales durables à long terme d’un pays. C’est pourquoi, au regard de notre objectif qui est de produire de l’or qui génère une valeur durable pour toutes ses parties prenantes, Endeavour Mining participe à la création des emplois directs, soutenir les fournisseurs locaux et nationaux, et accélérer le développement économique dans nos zones opérations ».

En 2021, la contribution économique totale d’Endeavour Mining au Burkina Faso s’élève à 1,45 milliard de dollars, soit 7,3 % du PIB du Burkina en incluant nos dépenses en approvisionnements, la rémunération et les avantages sociaux des salariés, les contributions au développement social, les paiements aux propriétaires fonciers et les investissements sociaux.

Recevoir les félicitations de la Direction Générale des Impôts du Burkina Faso démontre le respect et l’engagement d’Endeavour à soutenir les efforts de développement de l’Etat Burkinabè.

Cela matérialise aussi le succès d’Endeavour Mining en tant que premier opérateur minier au Burkina Faso; c’est également une reconnaissance de notre engagement envers les communautés qui accueillent nos opérations et à plus large échelle notre contribution au développement économique du Burkina Faso.

