Effort de guerre : La FOPAHT-B décaisse 10 millions de F CFA

0 Partages Partager Twitter

Dans le but de participer à l’effort de guerre comme voulu par le président de la transition, la Fédération des Organisations Patronales du Tourisme et de l’Hôtellerie dans l’espace du monde (FOPAHT) a remis sa contribution à Jean Emmanuel Ouédraogo, ministre de la communication, de la culture, des arts et du tourisme. La cérémonie a eu lieu ce mercredi 15 mars 2023 à Ouagadougou.

La suite après cette publicité

Malgré leur secteur durement éprouvé par le contexte sécuritaire actuel, les membres de la Fédération des Organisations Patronales du Tourisme et de l’Hôtellerie dans l’espace du monde (FOPAHT) ont tenu à répondre favorablement à l’appel à contribution de tous souhaité du président de la transition pour soutenir l’effort de guerre. Ainsi donc 10.000.000 FCFA ont été mobilisé et remis ce jour à leur ministère de tutelle.

« C’est l’engouement qui a suscité qui nous intéresse aujourd’hui. Déjà nous avons pu mobiliser dix millions. Je pense que ça montre notre volonté de répondre à l’appel du chef de l’Etat. Sinon vous le savez très bien, depuis 2015, nous éprouvons des difficultés et nous ne recevons pas de l’extérieur des touristes. Le tourisme est devenu intérieur », a expliqué le fond du geste Mahamoudou Célestin Pierre Zoungrana, président de la FOPAHT.

Le tourisme étant devenu intérieur selon ses propos, il a lancé un appel aux populations d’exploiter les richesses culturelles du pays pour participer à l’épanouissement du secteur touristique.

Il faut noter qu’en plus du don en espèces pour soutenir l’effort de guerre, la FOPAHT a doté son ministère de tutelle d’un lot de dix paquets de rames pour participer à la bonne marche des tâches quotidiennes du ministère.

Réceptionnant le chèque, Jean Emmanuel Ouédraogo, ministre en charge du tourisme, a exprimé sa gratitude et sa reconnaissance à l’endroit de la FOPAHT pour l’effort consenti. Il a d’ailleurs qualifié le geste de « symbolique » au regard des difficultés enregistrées dans le secteur.

« Il suffit de faire un tour pour voir à quel point nos sites touristiques sont déserts. Mais aussi pour voir à quel point le taux d’occupation des chambres dans les hôtels ont atteint un niveau tellement bas. Pour dire que ce sont nos acteurs aujourd’hui qui de prime abord sont plutôt fondés à venir demander parce que c’est un secteur qui est dans le creux de la vague.

Mais on voit à travers le geste de ce soir que ce sont des acteurs qui restent débout. Et surtout qui ont toujours foi en l’avenir et contribuer à ce que l’avenir soit meilleur à ce que nous vivons aujourd’hui. Donc au-delà du montant, c’est également un message à l’endroit des Burkinabè parce que le combat qui est engagé aujourd’hui, c’est le combat de chaque fils et de chaque fille de ce pays », a-t-il souligné.

Aminata Catherine SANOU

Burkina 24

publicite