Gestion adéquate des frontières : Le Secrétariat permanent de la Commission Nationale des Frontières cogite à Ouagadougou

Le Ministère en charge de l’Administration Territoriale, à travers le Secrétariat Permanent de la Commission Nationale des Frontières, tient sa première session ordinaire de l’année 2023, ce jeudi 30 mars 2023, à Ouagadougou. L’objectif est d’évaluer la mise en œuvre des actions de gestion des frontières ainsi que des recommandations issues de la dernière session.

Conformément aux termes du décret n°2015-1641/PRES-TRANS/PM/MATD/MAECR/MEF du 28 décembre 2015, portant création, organisation, attributions et fonctionnement de la Commission Nationale des Frontières, Le Conseil des frontières, instance d’orientation en matière de gestion des frontières du Burkina, doit tenir deux (02) sessions ordinaires par an. La première s’est ouverte ce jeudi 30 mars 2023.

Il s’agit, selon la secrétaire permanente du conseil, Salimata Dabal, d’examiner et adopter le procès-verbal de la dernière session tenue le 31 mai 2022, de présenter l’état d’avancement des dossiers du différend frontalier Burkina/Bénin et des autres dossiers de matérialisation des frontières du Burkina, et présenter les dossiers relatifs à la coopération transfrontalière et d’examiner et adopter le rapport d’évaluation du plan annuel de travail 2022 de la Stratégie nationale de gestion des frontières (SNGF), le plan d’actions 2023-2025 et le plan annuel de travail 2023 de la SNGF, etc.

« C’est vrai qu’avec le Bénin, nous avons un différend sur la zone de Koalou. Ce différend sera porté sur la cour internationale de justice. C’est une zone particulière où aucun des deux pays ne peut intervenir sans l’avis de l’autre. Dernièrement on a l’armée béninoise qui est allée dans la zone et je pense qu’au niveau du Burkina Faso, nous avons pris des dispositions pour comprendre ce qui se passe. Les frontières burkinabè se porte bien dans l’ensemble, mais il faut reconnaître qu’avec l’insécurité, il y a beaucoup de choses qu’on peut pas faire dans ces frontières (…) », a déclaré la secrétaire permanente de la commission.

Pour le ministre en charge de l’administration territoriale, le Colonel Boukaré Zoungrana, cette tribune est le cadre par excellence où est évaluée l’évolution des différents dossiers en matière de gestion des frontières. C’est pourquoi, a-t-il dit, « Il est évident que la situation sécuritaire et humanitaire actuel que vit notre pays rend difficile, voire impossible la réalisation de certaines activités », avant de remercier les acteurs pour leur « dévouement » pour la mise au point des 16 recommandations issues de la session précédente.

L’ouverture du présent cadre a été présidée par le Premier ministre Me Apollinaire Kyelem de Tambela. « Le Burkina Faso partage une frontière commune d’environ 3 615 km avec six (6) pays limitrophes (…). Il est confronté au challenge qui est de concilier la sauvegarde de sa souveraineté nationale (..).Relever ce défi passe impérativement par la maîtrise de nos limites territoriales par les acteurs et les populations au niveau des localités frontalières », a-t-il indiqué, tout en appelant les acteurs à s’impliquer d’avantage pour la réussite de la mission.

En rappel la dernière session de ce cadre date du 31 mai 2022 et avait permis de formuler seize (16) recommandations dont la commission est chargée de faire le point de ces mises en œuvre.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24

