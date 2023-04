Suspension de France 24 au Burkina Faso : « Toute chaîne qui fait l’apologie du terrorisme trouvera le gouvernement sur son chemin », selon Jean Emmanuel Ouédraogo

5.7k Partages Partager Twitter

Le ministre Porte-parole du Gouvernement Jean Emmanuel Ouédraogo est revenu sur la suspension de France 24 au Burkina Faso, au cours d’une conférence de presse du Gouvernement ce 30 mars 2023.

« Nous sommes dans un contexte particulier de guerre et nous n’allons pas accepter que dans ce contexte là, un média fasse ce que nous considérons comme étant de l’apologie du terrorisme », a indiqué le ministre Porte-parole du gouvernement Jean Emmanuel Ouédraogo.

« Parce que tout simplement, le leader de AQMI, toujours recherché, que personne n’arrive à localiser y compris les pays d’origine de ces médias qui rassurent pourtant avoir déployé tous les moyens techniques et technologiques, on voit que les journalistes sont beaucoup plus efficaces que le renseignement dans ces pays et arrivent à entrer en contact avec des leaders terroristes auxquels ils ouvrent leurs antennes pour propager l’idéologie terroriste, l’idéologie de la violence, l’idéologie de la division », a fait noter Jean Emmanuel Ouédraogo.

Pour lui, « cette idéologie-là a meurtri notre pays pratiquement 8 ans maintenant et jusqu’à présent nous avons des populations qui sont chassées de leur localité, qui sont violentées, tuées, etc. »

« Nous estimons que toute chaîne aujourd’hui qui va faire l’écho de cette idéologie terroriste verra sur son chemin les autorités de la transition », a-t-il prévenu pour terminer.

Hamadou OUEDRAOGO

Burkina 24

