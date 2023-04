Lutte contre la malnutrition au Burkina Faso : Journalistes et acteurs de la Ligue des consommateurs pour la fortification alimentaire !

0 Partages Partager Twitter

Les trois jours d’échanges initiés par l’Alliance Nationale pour la Fortification (ANF), avec le soutien technique et financier de Catholic Relief Services (CRS) au profit des membres du club des journalistes et communicateurs en nutrition et sécurité alimentaire (CJCN-SA) et ceux de la Ligue des consommateurs du Burkina Faso (LCB) ont refermé leurs portes le jeudi 23 mars 2023. Un cadre qui a servi de mise à niveau sur les notions de la malnutrition, ses causes, et tous les détails liés à la fortification alimentaire au pays des Hommes intègres.

Depuis 2012, le Burkina Faso a adopté l’arrêté interministériel N° 2012 – 0232/MICA/MS/MEF/MAH du 30 octobre 2012, portant enrichissement obligatoire des huiles végétales raffinées en vitamine A et de la farine de blé tendre en fer/acide folique.

A cet effet, dans la mise en œuvre du projet de fortification des aliments à grande échelle de l’ONG Catholic Relief Services (CRS), en partenariat avec l’Alliance Nationale pour la Fortification (ANF), financé par la Fondation Bill et Melinda Gates, une formation a été initiée du 21 au 23 mars 2023 à Bobo-Dioulasso, au profit des membres du Club des journalistes et communicateurs en nutrition et sécurité alimentaire (CJCN-SA) et ceux de la Ligue des consommateurs du Burkina Faso (LCB).

Une formation au cours de laquelle, les initiateurs ont instauré un cadre d’échanges entre les participants du CJCN-SA et ceux de la LCB avec pour objectif de trouver les moyens pour mutualiser les efforts de communication et de plaidoyer afin d’étendre et d’élargir la fortification à grande échelle au Burkina Faso.

A l’issue des échanges, Gildas Ouédraogo, porte-parole du CJCN-SA a défini les rôles tout en insistant sur la nécessité de collaboration entre ces eux entités. « La Ligue des consommateurs est dans les actions, notamment dans la sensibilisation et le plaidoyer. Les journalistes sont dans la diffusion de l’information qui découle des actions de la Ligue des consommateurs. Il faut que la ligue nous passe souvent les informations », a-t-il expliqué.

A ce titre, le porte-parole du CJCN-SA a plaidé afin que la LCB soit une source d’information principale pour les journalistes. « Nous devons cultiver et entretenir un sentiment de confiance entre la Ligue des consommateurs et nous. Nous devons être des partenaires en affaires, des partenaires de guerre et non des rivaux », a laissé entendre Gildas Ouédraogo.

La LCB a également soumis des propositions dont des formations pour des mises à niveau des parties concernant les textes régissant la question, l’établissement d’un protocole de collaboration, etc.

Les deux parties ont aussi insisté sur la nécessité de mettre plus de finances à leur disposition afin qu’elles soient plus efficaces dans leur participation à la promotion des aliments fortifiés et de la sécurité alimentaire.

« Il faut instituer également des prix d’excellence pour encourager la spécialisation et la production dans le cadre de la promotion de la sécurité alimentaire », a proposé le porte-parole des journalistes et communicateurs.

Plusieurs interventions ont également donné des détails sur le logo d’enrichissement des aliments permettant d’identifier les produits conformes. Outre les échanges, des visites terrains notamment à la SN-CITEC; au Grand Moulin du Sahel et l’Huilerie et la savonnerie du Faso ont été au rendez-vous.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24

