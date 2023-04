« Lab Innova Aviculture 2023 au Sahel » : Vers un partage d’expériences entre l’Italie et 11 entreprises burkinabè

La seconde session de formation, « Lab Innova Aviculture au Sahel », au profit des 38 bénéficiaires de trois (03) pays à savoir le Mali, le Niger et le Burkina Faso, dans le cadre du programme « LAB INNOVA pour l’Afrique-Sahel », initié par l’Agence Italienne pour le Commerce Extérieur (Italian Trade Agency), s’est ouverte le lundi 27 mars 2023 via « Google Meet ».

Prévue s’achever le 3 avril 2023, la session prévoit également des séances de formations dédiées au développement des chaines de valeur avicoles, avec un accent sur la nutrition, la biosécurité, l’abattage et d’autres domaines majeurs.

En marge de l’ouverture de cette session de formation, Alessandro Gerbino, représentant de l’Agence Italienne pour le Commerce (Italian Trade Agency) en Afrique de l’Ouest, a donné d’autres détails.

« 54 entreprises du Sahel (Mali, Niger et Burkina Faso) prennent part à cette session de formation. Et, une partie d’entre elles va effectuer le voyage en Italie, au mois de mai. Le point de départ de la formation ‘’Lab Innova Aviculture’’ est l’expérience acquise par nos entreprises en Italie dans ce secteur.

Les standards que l’on respecte sont ceux de plus haut niveau du point de vue de la qualité des produits, de la protection des consommateurs. Nous allons partager cette expérience et celle de nos entreprises avec les entreprises du Sahel (retenues) afin qu’elles puissent adopter des systèmes qui vont augmenter leur productivité et la qualité de leur production », a-t-il fait savoir.

Tambi Serge Pacôme ZONGO

Burkina 24

