Burkina Faso : Le nouveau chef d’État-major général des Armées, le Colonel-Major Célestin Simporé, installé

0 Partages Partager Twitter

Le Colonel-Major Célestin Simporé est désormais le Chef d’État-major général des Armées. Il a officiellement pris les commandes ce jeudi 6 avril 2023 à Ouagadougou.

La suite après cette publicité

Nommé le 31 mars 2023 par un décret présidentiel, le colonel-major Célestin Simporé est désormais le Chef d’état-major général des armées. Il succède à ce poste au colonel-major David Kabré.

A l’occasion de la cérémonie de passation de commandement, le Chef d’état-major général des armées sortant, le colonel-major David Kabré a invité l’ensemble des forces combattantes à l’union auprès du Colonel-Major Célestin Simporé.

« J’encourage l’ensemble des composantes des FAN à maintenir les efforts déjà en cours et à se mobiliser autour du nouveau chef d’état-major général des armées et de sa vision. Les premiers signes de la victoire sont perceptibles et c’est maintenant, plus que jamais, qu’il faut accentuer les efforts », a-t-il souligné.

Le nouveau Chef d’état-major général des armées, le Colonel-Major Célestin Simporé, a inscrit son commandement sous l’œuvre de la reconquête du territoire et vaincre définitivement les groupes armés terroristes.

« Sur le plan des opérations, la dynamique offensive en cours ces dernières semaines sera accentuée pour contraindre les groupes armés à déposer les armes. Cela se fera, pour certaines opérations, en coordination avec les armées sœurs des pays voisins dans le cadre des concepts d’opérations en vigueur », a-t-il lancé.

Il a fait savoir qu’un accent particulier sera mis sur le maintien en condition opérationnelle des forces combattantes et des matériels tactiques et stratégiques acquis récemment et une meilleure prise en charge des forces combattantes blessées.

« Au regard des résultats engrangés depuis le mois de décembre et particulièrement ces dernières semaines, il n’est pas hasardeux d’avancer qu’une dynamique s’est enclenchée. L’objectif est de maintenir cette dynamique pour définitivement inverser la tendance.

Pour se faire, nous devons, plus que jamais, nous engager individuellement et collectivement. Le moment que nous vivons est historique et la victoire sera celle de tout le peuple burkinabè », a précisé le Colonel-Major Célestin Simporé.

En rappel, le Colonel-Major Célestin Simporé était depuis le 7 décembre 2022 le commandant du Commandement des Opérations du théâtre national (COTN) et CEMGA adjoint.

publicite