Lutte contre le terrorisme : Un Centre national d’appel (CNA) mis en place pour traiter les alertes

La Direction en charge de la communication de la Présidence du Faso a lancé, ce jeudi 6 avril 2023, à Ouagadougou, un Centre national d’appel (CNA) qui a pour but de contribuer efficacement à la lutte contre le terrorisme.

Le Centre national d’appel (CNA) lancé ce 6 avril 2023 a pour mission notamment de recevoir et de traiter tout appel téléphonique ayant pour objet la dénonciation de faits ou des actes entrant dans le cadre du terrorisme, de la criminalité organisée et la bonne gouvernance ainsi que de renseigner les ex-combattants des groupes armés terroristes sur les mécanismes de dépôt des armes en vue de leur réinsertion sociale, a fait comprendre Djourmité Nestor Noufé, directeur de la communication de la Présidence du Faso.

« L’occasion est donnée une fois de plus aux Burkinabè, lanceurs d’alertes, activistes, leaders d’opinion, journalistes et communicants, à tous les citoyens qui voudraient participer à la lutte contre le terrorisme d’utiliser le centre national d’appel en appelant gratuitement le 199, en écrivant un texte ou en partageant des fichiers par WhatsApp aux (+226) 71 20 33 33 et le +226 68 24 44 44 », a-t-il détaillé.

