Activités réalisées du ministère de l’agriculture en 2022 : Denis Ouédraogo note « des résultats fort appréciables »

Denis Ouédraogo, ministre de l’agriculture, des ressources animales et halieutiques, a officiellement ouvert la première session ordinaire du Conseil d’administration du secteur ministériel (CASEM) 2023 de son département ce lundi 24 avril 2023 à Ouagadougou.

L’objectif poursuivi par la présente session du CASEM, a fait savoir Denis Ouédraogo, ministre de l’agriculture, des ressources animales et halieutiques, est d’examiner le rapport-bilan de la mise en œuvre des activités de l’année 2022 de son département et de mener une réflexion sur le thème : « Gouvernance des projets et programmes pour une réelle contribution à la réalisation des missions du ministère : états des lieux et perspectives ».

Dans l’ensemble, le ministre a indiqué « un contexte de mise en œuvre difficile » des activités au cours de l’année 2022. « La campagne agricole 2022-2023 s’est déroulée dans un contexte international marqué par la crise en Ukraine. Au plan national, la mise en œuvre des activités en 2022 a été marquée essentiellement par l’adoption du plan d’action de la transition 2022-2025 et son ajustement en 2022.

Il faut également noter la persistance des attaques terroristes occasionnant l’inaccessibilité de certaines zones par les services techniques, les déplacements massifs de populations agricoles ainsi que des abandons de zones de facteurs à production », a-t-il rappelé, ajoutant l’apparition de la grippe aviaire dans certains foyers et la persistance des attaques parasitaires sur les cultures de coton, de gombo et d’aubergine.

En dépit de ce contexte de mise en œuvre difficile, a-t-il fait remarquer, les efforts de l’Etat et de ses partenaires techniques et financiers pour soutenir le secteur de la production agro-pastorale ont permis d’atteindre des résultats fort appréciables.

« Une production céréalière nationale de 5,18 millions de tonnes correspondant à un accroissement de 11,11% par rapport à la campagne passée et de 7,79% par rapport à la moyenne des cinq dernières années. Une production des cultures de rente de 1,59 millions de tonnes soit des hausses respectives 9,5% et de 9,34% par rapport à la campagne précédente et à la moyenne des cinq dernières années.

Une production des autres cultures vivrières de 1,06 million de tonnes correspondant à des hausses de 53,53% et 22,56% par rapport à la campagne passée et à la moyenne des cinq dernières années. De produire 52 186 tonnes de viandes, de collecter 4 614 245 litres de lait, de produire plus de 95 millions d’œufs, de produire 534 tonnes de miel et d’exporter 1 876 millions de peaux, de produire localement 106,5 tonnes d’aliments pour les poissons… », a entre autres cité le ministre avant de globalement fixer à 75% le taux d’exécution du point de vue physique et à 76% du point de vue financier.

Pour Denis Ouédraogo, l’arbre ne doit pas cacher la forêt, ce en faisant référence, parmi tant d’autres, au bilan céréalier et alimentaire définitif de la campagne 2022-2023 montrant un déficit brut de 72 387 tonnes de céréales représentant 2% des besoins. « Nous devons redoubler d’efforts pour œuvrer à satisfaire les besoins aussi bien des populations qu’en matière d’aliments de bétails », a alors interpellé le ministre de l’agriculture.

Tambi Serge Pacôme ZONGO

Burkina 24

