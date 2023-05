Etalons U17 : « Nous avons fait un parcours honorable » (Brahima Traoré)

3 Partages Partager Twitter

publicite

Les Etalons U17 ont obtenu la victoire face aux aiglons du Mali, ce jeudi 18 mai 2023, sur le score de 2 buts à 1. Un objectif regretté, (le trophée) mais d’autres (le podium et le mondial) gagnés par les poulains de Brahima Traoré.

La suite après cette publicité

Le sélectionneur national U17, Brahima Traoré et ses poulains avaient, comme objectif après la défaite contre les lionceaux du Sénégal, de ramener au moins une médaille au pays des hommes intègres. C’est fait ! Certes, une défaite contre le Sénégal qui vient cacher le travail de Brahima et ses hommes, mais les objectifs sont désormais tournés vers le mondial 2023 des U17 selon les jeunes.

A entendre le coach, « aujourd’hui je suis fier de mon équipe parce qu’ils ont promis d’aller chercher cette 3ème place, parce qu’on méritait de jouer la Finale. On ne l’a pas fait, mais on a promis au peuple de ne pas rentrer bredouille. Avant de venir, beaucoup ne nous pensaient pas sur ce podium. Nous avons fait un parcours honorable. On est venus dans la peau d’un outsider (…), aujourd’hui je pense que c’est une grande récompense », a indiqué Brahima Traoré avant de rappeler la qualification en coupe du monde.

Pas des moindres pour Ousmane Camara, lui qui a d’ailleurs confirmé la qualité de cette performance tout en affirmant que l’équipe a juste manqué d’un plus. « A commencer, moi particulièrement, je suis fier de moi. On a bien joué. On va essayer de les mettre (..) en coupe du monde. On était les meilleurs mais on a manqué quelque chose. Le Football c’est comme ça. Et, on est fier de nous », a ajouté Ousmane Camara, l’un des butteurs de la rencontre contre les aiglons.

Le Burkina Faso est médaillé de bronze à cette compétition. Une participation, qui d’ailleurs est arrivée après 12 ans. La finale de cette CAN U17 se joue ce vendredi 19 mai 2023 entre le Sénégal et le Maroc. Cap maintenant sur la coupe du monde prévue en novembre 2023 pour les Etalons.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24

publicite