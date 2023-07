Coopération : Le Bureau d’appui à la consolidation de la paix et le Système des Nations Unies prêts à accompagner le Burkina Faso

publicite

(New York , samedi 15 juillet 2023) En marge du Forum politique de Haut niveau sur le développement durable, qui se tient à New York du 13 au 18 juillet 2023, la ministre des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l’extérieur, S.E Madame Olivia ROUAMBA a rencontré successivement madame Elizabeth SPEHAR, Sous-secrétaire générale, chargée du Bureau d’appui à la consolidation de paix et le Secrétaire général à la coordination du développement, Monsieur Oscar Fernandez TARANCO.

La cheffe de la diplomatie burkinabè leur a expliqué la situation sécuritaire et humanitaire qui prévaut au Burkina Faso, elle a donné des éclairages sur les initiatives prises et les actions menées par le Gouvernement de Transition afin que les populations retrouvent la quiétude.

S.E. Madame Olivia ROUAMBA a assuré de la volonté du Président de la Transition, S.E.le Capitaine Ibrahim TRAORÉ, de prendre en compte le volet Développement dans le processus de sécurisation du pays, notamment par la mise œuvre du Plan d’action pour la stabilisation et le développement (PASD), elle a donc plaidé pour un appui conséquent à la mise en œuvre du PASD.

Suite à l’exposé du contexte du pays, Madame SPEHAR a marqué l’engagement de son département à accompagner le Burkina Faso dans sa volonté de lutter contre le terrorisme, d’envisager l’organisation des élections et d’entreprendre des projets de développement au profit des populations.

«Depuis 2015, le fonds d’appui à la consolidation de la paix soutient le Burkina Faso, nous comptons poursuivre nos actions et nous plaiderons également en faveur du Burkina Faso auprès des autres départements du Système des Nations Unies », a-t-elle soutenu, tout en se disant confiante que le Pays des Hommes intègres viendra à bout de cette guerre asymétrique.

Le Sous-secrétaire à la Coordination du développement, monsieur Oscar Fernandez TARANCO pour sa part, a indiqué que le Burkina Faso est cher à son département qui est conscient des efforts consentis dans la lutte contre le terrorisme et pour l’amélioration des conditions de vie des populations.

Monsieur Oscar Fernandez TARANCO a affiché l’intention d’effectuer très bientôt une mission à Ouagadougou. Un souhait que la ministre ROUAMBA a accueilli avec intérêt.

Source : DCRP/MAECR-BE

