Situation sécuritaire : Les femmes du Burkina Faso s’engagent aux côtés du Président de la Transition

(Ouagadougou, 18 juillet 2023). Le Président de la Transition, Chef de l’Etat, le Capitaine Ibrahim TRAORE a échangé ce mardi dans la matinée avec des représentantes des femmes du Burkina. Venues des 13 régions du pays, elles ont réaffirmé leur engagement aux côtés du Chef de l’Etat pour la réussite de sa mission de reconquête du territoire national.

« Contribution de la femme à l’effort de sécurité, de paix et de cohésion sociale au Burkina Faso », c’est autour de cette préoccupation que les coordinations des femmes du Burkina Faso se sont entretenues avec le Président de la Transition, le Capitaine Ibrahim TRAORE. Selon le ministre de la Solidarité, de l’Action humanitaire, de la Réconciliation nationale, du Genre et de la Famille, Mme Nandy SOME/DIALLO, les femmes du Burkina veulent à travers cette rencontre avec le Chef de l’Etat, lui témoigner leur reconnaissance pour sa détermination « sans faille à combattre les groupes armés terroristes, à libérer notre territoire et à réinstaller les personnes déplacées dans leurs villages ».

Au cours de cette rencontre, les représentantes des femmes des différentes régions ont, dans un premier temps, exposé la situation préoccupante dans les zones à forts défis sécuritaires. Selon elles, les femmes font face à toutes sortes de violences basées sur le genre comme les enlèvements, l’esclavage, et le viol.

Et face à cette situation, les femmes ne sont pas restées en marge des actions en cours contre les attaques terroristes. Elles ont mis en place des structures de veille, initié des actions pour accompagner les personnes déplacées internes. De nombreuses femmes se sont également enrôlées comme Volontaires pour la défense de la Patrie (VDP).

Face au Chef de l’Etat, les femmes ont sollicité leur prise en compte dans les instances de décision et encouragé le Chef de l’Etat à renforcer les activités de communication pour le changement social et comportemental. Elles souhaitent par ailleurs un accès équitable aux ressources productives, aux terres cultivables et aux logements.

En réponse aux préoccupations des femmes du Burkina, le Chef de l’Etat les a félicitées pour le déplacement de Ouagadougou et rassuré que l’Etat fera tout son possible pour « garantir la vie des individus ». Le Capitaine Ibrahim TRAORE a également salué le leadership et les actions des femmes pour le retour de la paix dans notre pays. Le Président de la Transition a enfin exhorté les femmes à poursuivre dans cette dynamique en faveur de la cohésion sociale et du retour de la Paix.

Séance tenante, les représentantes des femmes ont remis au Chef de l’Etat une contribution financière au nom de toutes les femmes de notre pays, pour l’effort de guerre.

Source : Direction de la communication de la Présidence du Faso

