Coopération : Le Fonds des Nations-Unies pour la population assure de son soutien permanent au Burkina Faso

C’est dans ses bureaux de New York que la Sous-secrétaire générale et directrice exécutive adjointe du Fonds des Nations Unies pour la Population (FNUAP), Diené KEITA a reçu la Ministre en charge des Affaires étrangères, Olivia ROUAMBA et sa délégation.

A l’occasion de ces échanges centrés sur les questions de développement, la cheffe de la diplomatie burkinabé a sollicité l’accompagnement du FNUAP en termes de maîtrise démographique et des investissements connexes. Toute chose devant permettre de créer les conditions pour l’atteinte du dividende démographique ainsi que de la réduction de la mortalité maternelle et infantile.

Olivia ROUAMBA a aussi plaidé pour l’octroi des ressources pour promouvoir l’auto-emploi chez les jeunes, ce qui devrait contribuer de manière conséquente à la capture du dividende démographique et permettre au Burkina Faso d’être au rendez-vous de l’évaluation de l’Agenda 2063 de l’Union africaine et de l’Agenda 2030 des Nations Unies.

Quant à la Sous-secrétaire générale du FNUAP, elle, dit prendre bonne note de toutes les doléances du Burkina Faso tout en renouvelant la volonté de sa structure à accompagner de façon conséquente les actions de développement en faveur des populations.

«Il faut soutenir les pays en crise afin de leur permettre de relever les défis pour l’atteinte des Objectifs de Développement Durable (ODD)» a indiqué madame KEITA. Celle-ci salue du reste les efforts fournis par le Burkina Faso, en matière de prise en compte de la qualité de vie des personnes vulnérables.

A l’invitation de la cheffe de la diplomatie burkinabè, la directrice exécutive adjointe du Fonds des Nations Unies pour la Population entend effectuer bientôt une mission au Burkina Faso dans l’optique de constater la réalité du terrain et mieux adresser les politiques en faveur des populations.

Source : Ministère des affaires étrangères

