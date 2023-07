Effort de paix : La CENI reçue à la Direction de l’Action sociale et des blessés en opérations de la Gendarmerie nationale

publicite

La Cellule genre de la Commission électorale nationale indépendante s’est rendue à la Direction de l’Action sociale et des blessés en opérations (DAS-BO) de la Gendarmerie nationale du Burkina. Ce jeudi 20 juillet 2023, l’occasion a été donnée de procéder à la remise d’une contribution du personnel de la CENI, conformément à l’appel des autorités de la Transition.

En plus des efforts déjà consentis individuellement, les commissaires, le personnel technique et administratif ainsi que les forces de défense et de sécurité en poste à la CENI ont consenti à faire un geste de plus pour soutenir la lutte contre le terrorisme.

Répondant ainsi à l’appel de la Cellule genre de l’institution à la faveur de la commémoration de la journée internationale de la femme 2023, les agents de la CENI ont une pensée particulière pour les veuves et les orphelins des éléments des FDS tombés sur le champ d’honneur. La collecte de fonds a permis de mobiliser la somme de cinq cents trente mille (530.000) francs CFA remise dans la matinée de ce jeudi 20 juillet 2023.

La délégation conduite par la Présidente de la cellule genre, par ailleurs Secrétaire générale de la CENI a été reçue dans les locaux de la Direction de l’Action sociale et des blessés en opérations (DAS-BO) située dans l’enceinte du camp Paspanga à Ouagadougou.

« Nous sommes là ce matin pour répondre à l’appel des autorités de la Transition en vous apportant notre modeste contribution pour le soutien à l’effort de paix. Nous fondons l’espoir que notre don parviendra aux bénéficiaires en leur apportant un peu de réconfort », a indiqué P. Esther SOME/KIEMA.

L’Adjudant-chef major, DAHANI Hamidou, représentant la Directrice de l’action sociale et des blessés en opérations absente, a exprimé toute sa reconnaissance au nom des bénéficiaires. La nouvelle équipe de la Cellule genre de la CENI a été officiellement installée en octobre 2022 et est forte de sept (07) membres dont deux (02) hommes et cinq (05) femmes.

Cette équipe dirigée par Mme P. Esther SOME/KIEMA a pour vision d’accompagner les missions de la CENI avec la prise en compte de la dimension genre dans les projets et programmes de l’Institution et à toutes les étapes de la conduite des processus électoraux.

Source : DCEC-CENI

