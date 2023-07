Café RSE : La contribution de l’entreprise au développement durable au cœur de la 8e édition

publicite

Dr Djim Doumbé Damba, Enseignant-chercheur à l’Institut international d’ingénierie de l’eau et de l’environnement (2IE), et représentant du Directeur général (DG) de l’institut, a officiellement ouvert la 8e édition du Café RSE, ce jeudi 20 juillet 2023 à Ouagadougou. Par la même occasion, il a été célébré les 10 ans d’existence du Forum RSE.

Dans le cadre de la 8e édition du Café Responsabilité sociale des entreprises (RSE), les 10 ans d’existence du Forum RSE ont été célébrés autour du thème « 10 ans du Forum RSE : quelle contribution de l’entreprise au développement durable ? »

« Le Café RSE est un cadre d’échanges et de partage des meilleures pratiques et stratégies de développement durable initié par l’institut 2IE », a fait savoir le président du Forum RSE, Kalid Kéré, par ailleurs président de la cérémonie d’ouverture de la 8e édition du Café. S’agissant de la thématique choisie, il a laissé entendre qu’elle permet de jeter un regard rétrospectif sur le parcours décennal et d’en tirer les enseignements majeurs.

Le thème, a-t-il aussi fait noter, offrira l’occasion de mettre en lumière les initiatives et bonnes pratiques des organisations en matière de RSE et de développement durable. « A travers nos échanges de ce matin, nous souhaitons également nourrir la réflexion sur le rôle et la contribution des cadres multipartites pour la réalisation des Objectifs du développement durable (ODD) », a dit en sus M. Kéré.

Créé depuis 2016, le Café RSE, des dires de Dr Djim Doumbé Damba, Enseignant-chercheur au 2IE, et représentant du Directeur général (DG) de l’institut, vise à permettre aux entreprises et aux collectivités territoriales de participer et de contribuer au développement durable.

« Ainsi, que cette 8e édition du café suscite beaucoup d’intérêts pour les acteurs, beaucoup d’adhésion pour le Forum RSE et une initiative durable portée par nos partenaires miniers, de communication, etc. », a-t-il souhaité. En marge de l’ouverture de ce Café, il est intervenu une signature de convention de partenariat entre le Forum RSE et Improve Group.

Samiratou ZARE et Jessica BASSOLE

Pour Burkina 24

