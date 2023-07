Impact économique et social du COVID-19 : GRAAD Think Tank Burkina a mené une évaluation

Le Groupe de Recherche et d’Analyse Appliquées pour le Développement (GRAAD Think Tank Burkina) a, lors d’un café de presse ce jeudi 20 juillet 2023, partagé les résultats d’une étude menée sur les impacts socio-économiques du COVID-19 sur les économies africaines, la cohésion sociale et la gouvernance.

Depuis 2020, le Groupe de Recherche et d’Analyse Appliquées pour le Développement (GRAAD Think Tank Burkina), met en œuvre au Burkina Faso, le projet de recherche dénommé « Impacts socio-économiques de la COVID-19 sur les économies africaines, la cohésion sociale et la gouvernance: Evidence du Burkina Faso, du Bénin et de l’Afrique du Sud ».

Le projet est réalisé dans le cadre d’un partenariat entre l’African School of Economics (ASE) du Bénin et le Centre for the Study of Violence and Reconciliation (CSVR) de l’Afrique du Sud avec le soutien financier et technique du Centre de Recherches pour le Développement International (CRDI-Canada).

L’étude avait pour mission d’analyser les impacts micro et macroéconomique de la crise sanitaire afin de proposer des stratégies pour faire face aux crises futures similaires. Des résultats, il ressort au niveau de l’économie globale, que le covid-19 a entrainé une baisse du Produit Intérieur Brut (PIB) qui est passé de 5,2% avant à 1, 9%.

« Nous avons pu également identifier une baisse des recettes fiscales qui a induit, un déficit budgétaire qui équivaut au double de la situation avant Covid-19 », a souligné le Dr Gountiéni D Lankoandé, secrétaire exécutif du GRAAD Burkina, coordinateur du projet. Il note aussi une baisse de chiffre d’affaire allant de 14% à 17%% pour certaines entreprises enquêtées.

Egalement, dit-il, les revenus des ménages ont connu une détérioration moyenne qui correspondent à une baisse de 28%, aggravant ainsi l’insécurité alimentaire. Au niveau de la cohésion sociale les constats sont que la Covid-19 a entrainé une détérioration de la cohésion sociale d’environ 5,09 %. L’accentuation des mesures barrière à créer une certaine méfiance qui s’est répercuté sur la cohésion sociale dans les ménages selon le Dr Lankoandé.

Qu’à cela ne tienne, des impacts positifs sont également à noter. « Certains ménages enquêtés ont pu noter qu’ils ont eu des relations plus cordiales avec leurs enfants et épouses. Dans le cas des entreprises le Covid-19 a été une source de croissance de chiffre d’affaire », a-t-il révélé.

En plus des leçons formulées, le GRAAD entend continuer la réflexion sur les mesures d’anticipation des crises similaires, capables de protéger les vies tout en préservant l’économie. Ces données préliminaires ont été présentées à la presse avant la parution du rapport final qui sera disponibilisé au besoin des gouvernants ainsi que les citoyens.

Akim KY

Burkina 24

