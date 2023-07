Négociation internationale sur le changement climatique : Le programme jeunes délégués lancé

publicite

La Coordination nationale des jeunes pour l’environnement et le climat (CONAJEC) avec le soutien de Oxfam Burkina a lancé le programme jeunes délégués du Burkina Faso pour les négociations climatiques, ce vendredi 28 juillet 2023 à Ouagadougou. Ce programme vise à permettre de sélectionner des jeunes burkinabè qui verront leurs capacités techniques et opérationnelles renforcées en tant que jeunes négociateurs au processus de changement climatique.

Dans l’optique de mieux outiller les jeunes dans les négociations climatiques, la Coordination nationale des jeunes pour l’environnement et le climat (CONAJEC) et Oxfam Burkina à travers le projet Activistes africains pour la justice climatique (AACJ) ont lancé le programme national jeunes délégués.

Ce programme va pour permettre de sélectionner des jeunes Burkinabè qui verront leurs capacités techniques et opérationnelles renforcées en tant que jeunes négociateurs au processus de changement climatique.

Le coordonnateur général de la CONAJEC, Aboubacar Lougué, a expliqué que le programme national jeunes délégués vise à impliquer davantage les jeunes dans le processus de négociation climatique.

« Ce programme va permettre de résoudre beaucoup de chose au niveau national à savoir la qualité de la participation de la jeunesse au niveau des instances de négociation climatique », a-t-il fait comprendre.

A l’écouter, 10 jeunes seront retenus jusqu’au 4 août 2023 sur la base des critères d’âges à savoir tout au plus 35 ans, des compétences, d’engagement patriotiques, d’intérêts pour les thématiques retenues.

Le coordonnateur général de la CONAJEC a noté qu’à ce jour, 186 candidatures ont été reçues par le biais ce lien.

Egalement, la proclamation des résultats finaux est attendue pour le 12 août 2023 et à l’issue de la formation, les 10 jeunes participeront à la Conférence de la jeunesse sur le climat (COY) et à la COP 28 prévue à Dubaï.

En outre la formation reviendra à Mamadou Onadja, expert dans le domaine du changement climatique. Il a fait comprendre que les 10 candidats bénéficieront des formations sur la thématique de l’adaptation, de l’atténuation, de la finance climatique et les mécanismes de coopération au niveau de l’article 6 de l’accord de Paris.

Le directeur pays par intérim de Oxfam, Karim Séré, a souligné que les jeunes ont rôle vital dans la protection de l’environnement. « Nous voulons que la jeunesse soit impliqué dans l’influence des politiques au niveau national même au niveau international », a-t-il précisé.

En plus, à la cérémonie de lancement, le représentant du ministre en charge de l’environnement, Alain Kombassaré, a relevé que la question du changement climatique « si nous la prenons sans les jeunes on est bien parti pour échouer ».

« Il faut que la jeunesse puisse s’impliquer dans ses questions de négociation pour permettre de prendre en compte leur préoccupation. La participation de ces jeunes sera d’un grand intérêt pour le Burkina Faso. On aura cette mémoire que l’on va former et constituer. Si cette thématique est suivie par un groupe de jeunes, nous sommes sûre du dynamisme de la thématique. C’est un atout pour le gouvernement d’avoir une masse critique de jeunes qui va les accompagner dans ces négociations climatique », a-t-il martelé.

En rappel la COP 28 se tiendra du 30 novembre au 12 décembre aux Emirats arabes à Dubaï.

