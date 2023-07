Secteur informel : Des clients mécontents auprès de leur caisse d’épargne et de crédit

publicite

0 Partages Partager Twitter

Le collectif des clients de la caisse d’épargne et de crédit du secteur informel ont manifesté leur mécontentement parce qu’ils ne parvenaient pas à percevoir leur argent auprès de la caisse, ce samedi 29 juillet 2023 à Ouagadougou.

La suite après cette publicité

Environ 7000 clients de la caisse d’épargne et de crédit du secteur informel sis au quartier Karpala de Ouagadougou ne peuvent pas percevoir leur argent, selon Ismaïla Congo, secrétaire général du collectif clients de la caisse d’épargne. A l’écouter, cela fait deux ans que la situation perdure.

« Nous sommes plusieurs milliers de Burkinabè à souffrir de cette situation. Nous souffrons pour avoir à manger. Nous n’arrivons plus à nous soigner et soigner les membres de nos familles. Nous n’arrivons plus à payer les scolarités de nos enfants. Nos activités sont au ralenti. Tout cela à cause de nos revenus bloqués à la caisse d’épargne et de crédit du secteur informel », a déploré Ismaïla Congo.

Pour lui, leur problème ont commencé en fin 2021 ou ils se sont rendus compte qu’ils ne parvenaient pas à faire des retraits auprès de la caisse malgré qu’il était possible de faire des dépôts. « Le 18 décembre 2021, nous avons tenu une première rencontre au cours de laquelle le directeur de la caisse et ce dernier a reconnu que la caisse a un problème interne.

Il a précisé qu’il n’était pas possible d’avoir de la liquidité avec la banque mais que la caisse a des partenaires qui étaient censés venir signer des accords mais qui étaient bloqués du fait de la maladie à coronavirus », a soutenu Ismaïla Congo.

Après deux rencontres avec le premier responsable de la caisse, rien à changer sur leur situation financière. C’est pourquoi a-t-il souligné que les membres du collectif se sont décidés à porter l’affaire en justice parce que les concertations ne donnaient suite à rien. « Arrivés au commissariat, ils nous ont fait savoir qu’ils étaient toujours dans les investigations pour comprendre le problème. Pendant les enquêtes, nous avons été convoqués, ainsi que le directeur de la caisse. Lors de cette convocation, la police lui a demandé de faire un audit. Chose qu’il a refusé, prétextant un manque de moyens pour le faire.

La décision qui a été prise à la police est que nous devions passer souvent au bureau du directeur pour qu’il nous remette l’argent petit à petit jusqu’à ce que ça finisse. Par la suite, la Police nous a demandé de dresser une liste des membres ainsi que ce que la caisse nous devait. Cette liste a été déposée au commissariat. Jusqu’à l’heure où nous parlons, ni la justice, ni le commissariat ne nous a contactés par rapport à ces démarches que nous avons entreprises », a laissé entendre Ismaïla Congo.

Portant le préjudice est à plusieurs centaines de millions de Francs CFA. Ismaïla Congo a invité les autorités à se pencher sur cette situation.

Djemal Saddam El Abdallah SIBA

Burkina 24

publicite