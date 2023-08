1xBet : Manchester City vs Arsenal : parie sans risque sur le FA Community Shield sur 1xBet!

publicite

Le grand football revient en Angleterre Le 6 août prochain! Le premier épisode de la saison 2023/2024 sera traditionnellement representé par un match du Community Shield. Il n’y a aucune chance de le rater: Manchester City et Arsenal s’affronteront. Le match de Wembley permettra de tester la préparation des favoris de la Premier League pour la nouvelle campagne.

L’entraîneur des Gunners, Mikel Arteta, a reçu un coup de pouce au centre du terrain avec Declan Rice à l’intersaison – le club londonien a déboursé la somme record de 105 millions de livres sterling pour l’acquérir. Kai Havertz et Jurrien Timber ont coûté à Arsenal 100 millions d’euros supplémentaires, et ces transferts ont permis à Arsenal de se hisser à la première place du championnat en ce qui concerne le coût de l’équipe. Arsène Wenger n’avait jamais rêvé de telles dépenses ! La nouvelle politique financière du club est sa déclaration d’intention de revenir au sommet de la Premier League, et la dernière saison a montré que c’était possible.

Les joueurs de Manchester City ont profité de la vie avec après avoir remporté le triplé historique. Mais la vie ne s’arrête pas là: le club a opéré un grand nettoyage juste après. Gundogan et Mahrez sont déjà partis, et Laporte, Cancelo, Walker et Bernardo Silva peuvent bientôt les rejoindre. Kovacic en provenance de Chelsea FC est le seul achat de City à ce jour.

