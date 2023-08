Niger : France 24 et RFI suspendues, les accords militaires avec la France dénoncés, Paris s’insurge

publicite

A travers un communiqué lu à la télévision le jeudi 3 août 2023, le Niger a suspendu les médias France 24 et RFI. Le ministère français des affaires étrangères l’a confirmé. Cette décision des nouvelles autorités nigériennes s’accompagne de la dénonciation des accords militaires entre les deux pays.

Les relations diplomatiques entre la France et le Niger sont encore un peu plus tendues ces dernières heures. Le Général Abdourahamane Tiani continue de hausser le ton contre « l’ingérence de la France » au Niger. En effet, le jeudi 3 août, le patron du Conseil national de sauvegarde de la patrie (CNSP), après le Burkina Faso et le Mali, a également ordonné la coupure des signaux de Radio France Internationale (RFI) et de France 24.

Les signaux des deux stations ont été coupés « sur instructions des nouvelles autorités militaires », a constaté l’AFP le jeudi 3 août 2023. Une suspension au Niger qui semble troubler le sommeil des responsables à Paris qui ont d’ailleurs aligné des sorties de condamnations. Dans ce lot, le groupe France Médias Monde a dénoncé dans un communiqué l’interruption de RFI et France 24 en indiquant que c’est « une décision prise hors de tout cadre conventionnel et illégal ».

Cette décision intervient une semaine après le coup d’État. A cette décision se greffe également la rupture des accords militaires avec la France et le limogeage de l’ambassadeur nigérien à Paris. Selon Paris, « seules les autorités nigériennes légitimes peuvent dénoncer les accords militaires avec la France », a publié l’AFP ce 4 août 2023.

