Situation au Niger : À Ouagadougou, le mouvement Urgences panafricanistes met en «garde» la CEDEAO

Les membres du mouvement Urgences Panafricanistes/Burkina ont organisé une manifestation pacifique devant la représentation de la commission des Etats de l’Afrique Ouest (CEDEAO) à Ouagadougou en soutien au peuple nigérien contre les sanctions de la CEDEAO et de la «prétendue intervention» militaire de celle-ci au Niger ce vendredi 4 août 2023.

«Nous sommes là pour mettre la CEDEAO en garde pour qu’elle arrête de torpiller nos peuples. La CEDEAO doit être une CEDEAO des peuples mais pas une CEDEAO d’une coalition des chefs d’État qui, à chaque fois que les peuples s’insurgent ou des armées s’insurgent et ça ne va pas dans leur sens, ils reviennent avec des constitutions banales et banalisées pour nous imposer les dictas d’Emmanuel Macron», a déclaré Boris Guissou, responsable d’Urgences Panafricanistes/Burkina.

Il a interpellé la CEDEAO à faire très attention à un jeu qui, selon lui, risque de retourner mal contre l’institution régionale elle-même. À l’entendre les peuples africains veulent de plus en plus affirmer leur souveraineté.

«Le cas libyen, les Africains n’étaient pas assez mobilisés mais cette fois-ci, les Africains sont assez éveillés et tous ceux qui toucheront au nouveau pouvoir nigérien toucheront tous les panafricanistes et tous les Africains éveillés», a-t-il avisé.

À cet effet, ces jeunes appellent l’Union africaine et la CEDEAO à changer «de fusil d’épaule afin d’accompagner les pays africains dans leur quête de souveraineté totale. La jeunesse africaine ne sera plus spectatrice de leur combine politique et s’engage désormais plus que jamais à être l’artisan de son propre destin. Si autrefois elle a été astreinte au mutisme forcé, il est de notre devoir de rappeler aux institutions sous-régionales et à la pseudo communauté internationale qu’un vent nouveau a soufflé et ce vent risque d’emporter tous ceux qui s’opposeront à la légitimité populaire au profit d’intérêts purement égoïstes».

Ces jeunes ont également salué la décision «courageuse et conjointe» du Burkina, du Mali et de la Guinée suite aux sanctions prises par la CEDEAO contre le Niger. N’ayant pas été reçus à la CEDEAO, ces jeunes ont glissé leur message sous le portail.

