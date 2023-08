9e Jeux de la Francophonie : Les Étalons U20 se vengent des Guépards et filent en finale

Les Étalons U20 du Burkina Faso se sont imposés face à leurs homologues du Bénin au stade Tata Raphaël de Kinshasa (RDC) pour la première demi-finale des jeux de la francophonie, ce vendredi 4 août 2023. Les protégés de Brama Traoré ont pris leur revanche aux tirs aux buts (7_6).

Les deux sélections ont abordé cette demi-finale des 9ème Jeux de la Francophonie avec beaucoup de confiance et de sérénité. Car chacune de son côté défendant un objectif. Les Étalons cadets qui affichaient clairement leur envie de prendre leur revanche après leur défaite au tournoi UFOA-B contre les Béninois, ont rapidement pris le ballon en possession.

Avec beaucoup d’engagement de part et d’autre, c’est Ismaël Séoné qui va trouver le chemin des filets à la 21ème minute. Un but obtenu sur penalty grâce à une faute anodine dans la surface de réparation.

Les Poulains de Brama Traoré vont continuer à pousser et c’est Salif Tieteta qui va voir son retourné acrobatique presque flirter le cadre après 30 minutes de jeu. Une action qui va sonner le réveil chez les protégés de Mathias Déguénon qui vont d’ailleurs revenir au score à la 35ème minute. C’est donc une première période qui ne va pas départager les deux sélections.

A la reprise, les deux équipes avec l’appui des conseils de leurs coachs respectifs sont revenus plus combatifs. Les actions et duels se sont multipliés sans pour autant changer le cours du match. Il a donc fallu aller aux tirs au but pour voir les protégés de Brama Traoré l’emporter sur le score de 7 tirs à 6.

Les Etalons viennent ainsi de prendre leur revanche sur cette sélection qui les avaient gagnés sur le score 2-1 au tournoi de l’UFOA-B. L’autre demi-finale opposera le Cameroun au Niger.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24

