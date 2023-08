Iron Biby félicite Hugues Fabrice Zango, nouveau champion du monde au triple saut

publicite

0 Partages Partager Twitter

Hugues Fabrice Zango est champion du monde d’athlétisme 2023. C’est connu et reconnu de tous qu’il l’a été grâce à un exploit et un travail acharné.

La suite après cette publicité

Pour s’aligner à la joie de tous les Burkinabè, l’autre champion du pays des Hommes intègres, l’homme le plus fort au monde, Iron Biby, a emboîté le pas des félicitations sur ses réseaux sociaux ce lundi 21 août 2023, juste après la victoire du champion.

« Félicitations à mon jeune frère Hugues Fabrice Zango pour son nouveau titre mondial en triple saut 🦾♥️ we are proud of you…», a écrit Cheick Ahmed al-Hassan Sanou alias Iron Biby.

Écouter l’article

publicite