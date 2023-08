Afrique du Sud : Le 15ème sommet des BRICS s’ouvre aujourd’hui

publicite

0 Partages Partager Twitter

Afrique du Sud – Johannesbourg la capitale a renforcé sa sécurité au moment où le 15ème sommet des Brics s’ouvre ce mardi 22 Août 2023 et ce, jusqu’au jeudi 24 Août prochain.

La suite après cette publicité

Pour cet important événement, les chefs d’Etat du Brésil Lula, de Chine XiJinping mais également le Premier ministre indien Narendra Modi et le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov sont déjà arrivés sur place. Ce dernier devra représenter son président Vladimir Poutine qui y participera en visioconférence.

« Ce que l’on attend de vous, c’est de faire en sorte que chaque personne qui nous rend visite ici soit en sécurité, que chaque citoyen de ce pays soit en sécurité », déclare Bheki Cele, Ministre sud-africain de la police. « Quant à la question de savoir si nous faisons cela pour les BRICS, absolument !

Nous ne pouvons pas le nier. Nous avons augmenté nos moyens, nous avons augmenté notre travail, nous avons augmenté nos capacités, mais nous avons été là tout le temps et nous serons là bien après les BRICS », poursuit le ministre à propos de critiques faites sur la criminalité en hausse dans le pays.

Hormis les dirigeants des cinq pays membres, une cinquantaine de chefs d’Etat « amis des BRICS » est attendue au sommet qui se tient jusqu’au jeudi 24 Août prochain. Au total, 69 pays ont été invités au sommet, dont tous les États africains.

Plusieurs pays africains ont déjà exprimé leur désir de rejoindre le bloc des Brics. Il s’agit notamment de l’Algérie, l’Égypte et l’Éthiopie.

Composé du Brésil, de la Russie, de l’Inde, de la Chine et de l’Afrique du Sud, le groupe se considère comme un contrepoids à la domination économique occidentale. Et représente 23 % du produit intérieur brut mondial et 42 % de la population de la planète.

Kouamé L.-Ph. Arnaud KOUAKOU

Burkina24

Source : Africanews

Écouter l’article

publicite