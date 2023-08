Yacouba Isaac Zida félicite Hugues Fabrice Zango

publicite

Yacouba Isaac Zida a félicité, ce mardi 22 août 2023, l’Etalon volant, Hugues Fabrice Zango qui a remporté la médaille d’or aux 19es championnats mondiaux d’athlétisme Budapest 2023, grâce à une performance de 17m64, le lundi 21 août 2023.

«Dans cet océan de larmes, enfin un sourire. Bravo Champion Hugues Zango. Tu fais la fierté de toute notre nation. Keep the flag up », a-t-il écrit via son compte X (ex-twitter).

