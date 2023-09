Nigeria : La justice rejette les requêtes de l’opposition contestant les résultats de l’élection présidentielle

publicite

Une cour d’appel nigériane a rejeté, le mercredi 6 septembre 2023, toutes les requêtes des partis d’opposition visant à annuler la victoire du président Bola Ahmed Tinubu lors de l’élection présidentielle de février. Le juge a déclaré que les requêtes de l’opposition « sont par la présente rejetées » et Tinubu déclaré vainqueur de l’élection présidentielle.

Les cinq juges de la cour d’appel d’Abuja délibéraient depuis des mois sur une série de poursuites engagées par le principal parti d’opposition, le Parti démocratique du peuple (PDP), et le Parti travailliste (LP), qui dénoncent fraudes et irrégularités.

Le Parti travailliste a été débouté de sa requête, qui portait sur des accusations de fraudes et d’infractions par les autorités électorales, ainsi que sur des allégations d’inéligibilité de Bola Tinubu. « Cette requête est déclarée sans fondement », a indiqué l’un des juges après plus de six heures de lecture détaillée du jugement.

Le PDP a également vu sa requête rejetée. Dans un premier jugement plus tôt ce mercredi, les cinq juges avaient également invalidé la requête d’un parti d’opposition, Allied Peoples Movement, qui demandait l’annulation du scrutin. Les requérants ont néanmoins encore la possibilité de faire appel auprès de la Cour suprême, selon les avocats.

