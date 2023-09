Autonomisation de la femme : Lancement de la phase II du projet Women Communities

publicite

0 Partages Partager Twitter

Empow’her a initié une rencontre d’information sur le lancement de la 2e phase de son projet Women Communities avec les femmes d’une cinquantaine d’associations le jeudi 7 septembre 2023 à Ouagadougou. Il a également été question d’échanger avec les participants sur le bilan de la première phase.

La suite après cette publicité

Empow’her, selon Ruth Myriam Bagbila, chargée du projet Women Communities Burkina est un réseau d’organisation internationale qui œuvre pour l’autonomisation économique et sociale des femmes à travers l’entrepreneuriat. C’est dans la dynamique d’accompagner de façon efficiente les femmes entrepreneures que le projet Women communities a été mis en place. « L’objectif de ce projet c’est vraiment d’accompagner les femmes qui souhaitent se lancer dans l’entrepreneuriat à arriver à soit créer leur propre entreprise où à développer leur entreprise », a-t-elle expliqué.

A en croire Ruth Myriam Bagbila, l’an un du projet Women Communities qui s’est étalé de juillet 2022 à juin 2023, a permis de mettre en lumière certains manquements qui seront améliorés lors de la deuxième phase. « Cette première phase nous a permis de savoir que nous devons communiquer davantage pour faire connaître Empow’her et aussi le projet Women Communities.

Nous avons également appris que pour mobiliser les femmes, nous avons besoin d’une plus grande participation des communautés des femmes notamment les associations, les groupements et également nos partenaires. Il y a également la nécessité à adapter les thématiques de nos formations aux besoins des femmes et à prendre davantage en compte le genre à travers la mobilisation des personnes handicapées à prendre part au projet », a-t-elle souligné.

Elle a ajouté que le projet a engendré beaucoup d’acquis. En effet, le projet a permis d’accompagner les femmes à travers des formations tels que les Boot camps, des coachings individuels, les séances de co-développement et des séances d’orientations.

Les formations ont été appréciées à travers divers témoignages. Pour Zalissa Zongo, responsable d’une boutique alimentaire, cela a impacté positivement non seulement son quotidien mais également sa vie entrepreneuriale. « J’ai pu m’améliorer dans mon business. Avec la formation j’ai pu acquérir une confiance en moi, j’ai pu valoriser ce que je fais. J’ai pu aussi concilier mon travail de business avec ma vie de famille », a-t-elle apprécié.

Empow’her existe aussi Burkina Faso depuis 2021. Women Communities est un projet régional qui touche trois pays à savoir le Niger, la Côte d’Ivoire et le Burkina Faso. Au Burkina Faso, il est mis en œuvre dans cinq villes dont Banfora, Bobo-Dioulasso, Léo, Réo et Ouagadougou. La deuxième phase a débuté en juillet 2023 et prendra fin en juin 2024.

Aminata Catherine SANOU

Burkina 24

publicite