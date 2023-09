Burkina Faso # Estwatini : « On a l’ambition de faire un bon match, d’imposer notre jeu » (Hubert Velud)

publicite

C’est ce vendredi 8 septembre 2023, à 19h au Grand Stade de Marrakech (devenu le stade de l’équipe nationale du Burkina en raison de la suspension du Stade du 4 août de Ouagadougou), que les Étalons du Burkina Faso jouent le dernier match de qualification pour la Coupe d’Afrique des nations (CAN) Côte d’Ivoire 2023. Déjà en tête du groupe, les Étalons veulent confirmer leur statut de leaders.

Avant la dernière séance d’entraînement des Étalons pour affronter l’Eswatini, le sélectionneur Hubert Velud a fait le point sur l’état d’esprit du groupe. « Le travail est satisfaisant. L’état d’esprit également. On sent les joueurs concentrés, qui ont envie de faire un bon résultat », a résumé Hubert Velud. Selon le technicien français, l’objectif est de conserver sa place de leader devant le Cap Vert, deuxième, qui affronte le Togo. Le Burkina Faso avait battu l’Eswatini sur la marque de 1 à 3 au match aller.

« On veut à tout prix finir premier du groupe. On prend au sérieux cette équipe qui a posé des problèmes à toutes les équipes du groupe dans tous les matchs. Donc, c’est une équipe à respecter (…) Il ne faut pas oublier qu’ils nous ont menés au score au match aller. On prend tout cela en compte. On a l’ambition de faire un bon match, d’imposer notre jeu. C’est l’objectif du match », assure Hubert Velud.

Une attaque inédite

Cependant, plusieurs joueurs sont absents. Il s’agit notamment de Bertrand Traoré, Dango Ouattara, Franck Lassina Traoré, tous blessés. Face à cette situation, Hubert Velud pourrait aligner une attaque inédite. Toutefois, c’est une opportunité à saisir pour ceux qui n’ont pas l’habitude de jouer.

« C’est l’occasion pour les joueurs de prendre leur chance puisqu’il y a des joueurs qui jouent peu en équipe nationale. C’est à eux de prendre leur place. C’est à eux de monter dans le train. L’équipe nationale, c’est comme un train, ça va très vite. Quand on a une chance de monter dedans, il ne faut pas la rater parce que ce n’est pas sûr que ça revienne après », a prévenu Hubert Velud.

Les Etalons sont déjà qualifiés pour la prochaine CAN qui aura lieu en Côte d’Ivoire du 13 janvier au 11 février 2024. 24 équipes participeront à cette 34e édition qui se déroulera dans six stades répartis dans cinq villes. Le tirage au sort de la CAN 2023 aura lieu le 12 octobre à Abidjan.

