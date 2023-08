Remporter la CAN 2023 : Hubert Velud demande à être « jugé sur la base de son travail »

publicite

Après une CAN 2021 des Étalons du Burkina Faso qu’on peut qualifier de « satisfaisante », une autre CAN (2023) se dessine à l’horizon. Cette fois avec un nouvel entraîneur à la tête, Hubert Velud. Que faut-il attendre à cette édition lorsqu’on sait que les Burkinabè ont une soif du trophée de plus en plus grandissante ? Interrogé ce mercredi 23 août 2023, lors de la présentation de sa liste pour les deux matchs des Étalons à venir, le sélectionneur du Burkina, Hubert Velud, a tergiversé sur la question de son objectif avec cette équipe pour la CAN 2023.

Le sélectionneur n’est pas passé par quatre chemins pour indiquer qu’il faut jouer la carte du réalisme au regard des grosses pointures présentes à cette édition. « …Remporter la CAN ? Il faut être réaliste. Le rapport de forces est là. Il y a des super favoris, il faut voir ça aussi. Pour remporter la CAN, il faut bouger les montagnes, il faut bousculer les grandes nations de football qui seront présentes », a souligné le coach.

Cependant, il reste quand même optimiste au regard de la proximité du Burkina Faso avec le pays organisateur. « Mais ce qui peut nous propulser, c’est que ça se joue en Côte d’Ivoire, donc les joueurs seront super motivés », a-t-il affirmé avant de terminer sur le fait que : « On n’a pas le réservoir du Cameroun, du Maroc, de l’Egypte qui ont 50 et plus de joueurs de niveau international, mais nous allons utiliser nos forces et travailler plus et je sais que les joueurs seront très motivés à la préparation ».

Cette question se pose lorsqu’on sait que le technicien a hérité d’une équipe qui est sortie 4ème à l’édition précédente et les supporteurs en redemandent. Sur la question, Velud a appelé au calme et demandé à être « jugé sur la base de son travail ».

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24

