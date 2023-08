Cybercriminalité : Un groupe de présumés cybers délinquants dans les filets de la BCLCC

publicite

8 cartes SIM dont 3 SIM orange, 3 SIM Moov, deux SIM Telecel, une carte Wave, 8 reçus d’opération dont 4 de Western Union, 2 de MoneyGram, 2 de Coris Bank International et 4 téléphones portables, tels sont les objets saisis des mains du groupe de présumés cybers délinquants.

Les membres du groupe, au nombre de 2 dont l’un est un repris de justice avec des acolytes à l’étranger opérant en tant que cerveaux du groupe, étaient spécialisés dans l’usurpation d’identité suivie d’escroquerie et de complicité d’escroquerie sur les faux investissements via les technologies de l’information et de communication (TIC).

En ce qui concerne le mode opératoire, le groupe faisait la promotion de l’investissement en ligne à travers des pages Facebook dénommées « Africa Investment S.A », « Global investissement budget » et « Forest Trading International » avec des promesses de gains très élevés aux adhérents. D.D et T.I, tous Burkinabè étaient chargés de convaincre et témoigner de la crédibilité desdites plateformes auprès des potentiels adhérents.

Dès lors qu’une victime manifeste son intérêt d’investir, elle est redirigée sur un compte WhatsApp pour les détails à propos du processus d’investissement. Les mises variaient entre 35 000 F CFA et 200 000 F CFA. Dès réception des fonds auprès des victimes, ils sont transférés par le groupe sur plusieurs comptes mobile money avant de les transférer via money gram ou western union au profit des cerveaux en résidence dans un pays de la sous-région après avoir prélevé leur commission.

D.D et T.I ont reconnu les faits au cours de leurs auditions et déclarent avoir escroqué plusieurs personnes. Le préjudice causé est estimé à dix millions de F CFA après seulement trois mois d’activité.

Au terme de l’enquête, le groupe de présumés cybers délinquants interpellé a été conduit devant Monsieur le Procureur du Faso du pôle spécialisé dans la répression des infractions économiques et financières et de la criminalité organisée pour répondre des faits qui leur sont reprochés.

La Brigade Centrale de Lutte Contre la Cybercriminalité salue la collaboration de la Brigade Territoriale de Gendarmerie de Ziniaré qui a permis d’atteindre ces résultats. Elle invite par ailleurs la population à observer une grande prudence face aux investissements en ligne et à toujours collaborer tout en dénonçant tout cas suspect via nos numéros 25 39 58 42 ou d’écrire sur l’adresse [email protected]

Source : BCLCC

