Région de l’Est : Première session ordinaire de l’année 2023 du Conseil Régional pour la Nutrition (CRN)

publicite

0 Partages Partager Twitter

Le Conseil Régional pour la Nutrition (CRN) de la région de l’Est a tenu sa première Assemblée Générale ordinaire de l’année 2023, le mardi 22 août 2023 à Fada N’Gourma sous la présidence du Gouverneur de la région de l’Est, le Colonel Hubert YAMEOGO. La problématique de la malnutrition dans un contexte sécuritaire et humanitaire difficile était au menu des échanges.

La suite après cette publicité

La première assemblée générale de l’année 2023 du Conseil Régional pour la Nutrition (CRN) a réuni les acteurs étatiques et les partenaires qui accompagnent dans le domaine de la nutrition dans la région de l’Est le mardi 22 août 2023 à Fada N’Gourma. Placée sous le thème « Nutrition et défi sécuritaire, quelles stratégies de résilience », cette session ordinaire se tient dans « une situation sanitaire et nutritionnelle qui reste toujours préoccupante dans l’ensemble de la région de l’Est », selon le Président du CRN Est, le Colonel Hubert YAMEOGO, Gouverneur de ladite région.

L’objectif de cette assemblée générale est de faire entre autres un bilan sur la situation nutritionnelle de la région de l’Est, de suivre les indicateurs de performance du plan stratégique multisectoriel de nutrition et de formuler des recommandations en vue d’améliorer la gouvernance en nutrition.

Le président du conseil régional pour la nutrition de la région de l’Est « déplore le taux de prévalence de malnutrition élevé dans la région en comparaison aux autres régions du pays ». Et selon lui, cela s’explique aussi par plusieurs difficultés liées à la mobilité, l’accessibilité de certaines zones telles que les aires protégées, pourvoyeuses par excellence de produits forestiers non ligneux.

Dr Mahamadi YARBANGA, Directeur régional de la santé et de l’hygiène publique de la région de l’Est reconnait que « malgré les efforts consentis par l’Etat et ses partenaires, la situation demeure préoccupante. » Cependant, il dit être confiant. Et il le justifie en ces termes : « Avec les stratégies mises en place, comme l’approche multisectorielle, la stratégie communautaire et le périmètre brachial à domicile, nous réduirons à n’en point douter le taux de prévalence dans notre région. »

En dépit de toutes ces difficultés, le Colonel Hubert Yaméogo, président du conseil régional pour la nutrition, fonde l’espoir qu’avec l’accalmie que connait la région sur le plan sécuritaire, les tendances seront inversées au grand bonheur des populations de la région.

Amadou SOW

Correspondant de Burkina 24 à Fada N’Gourma

Écouter l’article

publicite