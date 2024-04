Harouna Ilboudo remporte la 3e édition du Grand Prix du Fonds national pour la promotion du sport et des loisirs (FNPSL)

publicite

La troisième édition du Grand Prix du Fonds national pour la promotion du sport et des loisirs (FNPSL) s’est disputée le dimanche 28 avril 2024 à Ouagadougou. Cette deuxième édition a été remportée par Harouna Ilboudo de l’AJCK.

L’AJCK a écrasé la concurrence lors de la deuxième édition du Grand Prix du Fonds national pour la promotion du sport et des loisirs (FNPSL). Après l’abandon des coureurs de l’AS Bessel, qui avait en son sein le vainqueur de l’édition précédente Salfo Bikienga, il n’y avait plus de concurrence pour l’équipe de l’AJCK.

Les coureurs aux couleurs rouge et jaune ont tout simplement déroulé pour voir les coureurs de l’AJCK aligner les cinq premiers coureurs sur la ligne d’arrivée du Boulevard de la Révolution de la ville de Sya, devant un public des grands jours.

Pour cette deuxième édition, les coureurs avaient une distance de 123,860 km à parcourir dans la ville de Sya. Tout a démarré sur des chapeaux de roues avant l’abandon des cyclistes de l’AS Bessel. De plus, l’absence de certains coureurs présents au Tour du Bénin a changé la tournure de la course. Le rythme de la compétition a baissé. Le peloton a été scindé en plusieurs groupes. La compétition s’annonçait plus difficile.

Les coureurs de l’AJCK s’échappent

Alors, le capitaine de l’AJCK s’est élancé avec Souleymane Tall et Rachid Bouda. Ils ont réussi à creuser un grand écart pour mieux gérer la course entre coéquipiers. Puis, les trois coureurs ont tenté de disputer un sprint.

Mais Harouna Ilboudo, assez expérimenté, s’est joué du jeune Souleymane Tall pour s’imposer presque en solo. Tall a suivi à quelques secondes devant Rachid Bouda, arrivé en troisième position. Issouf Ilboudo et Soumaila Sorgho sont les deux autres coureurs qui composent le top 5 de l’arrivée de cette course.

Sadou Diallo du Rail Club du Kadiogo (RCK) a pris la sixième position. Il a été suivi de Souleymane Ouédraogo et Daouda Congo de l’Union sportive des forces armées (USFA). « Quand les coureurs de l’AS Bessel ont quitté la course, ça ne nous a pas plu.

Nous demandons pardon aux autorités afin qu’on puisse continuer d’organiser des compétitions. Il faut qu’on se comprenne. Nous espérons qu’il y aura entente car lorsqu’il y a rivalité, c’est plus intéressant », souhaite le vainqueur du jour. Il espère que tout rentrera dans l’ordre lors des prochaines compétitions. Il a bouclé le circuit en 3h27’15’’ soit une vitesse moyenne estimée à 35,852 km/h.

Souleymane Tall a profité pour être dans le top d’une course cycliste pour la première fois. Cela lui donne des motivations pour les prochaines fois. « La course était dure. Je suis sorti en échappée avec mon capitaine. Il m’a demandé de rouler. J’ai roulé. À la dernière minute, c’était dur pour moi.

Mais j’ai tenu parce que c’est la première fois que j’arrive dans le top 10 », a-t-il avoué. Le vainqueur de la compétition chez les hommes repart avec la somme d’un million de francs CFA. Le deuxième empoche 750 mille francs CFA contre 500 mille francs CFA pour le troisième.

Si l’AS Bessel a fait défection chez les hommes, l’équipe a dominé la compétition chez les filles. Lamoussa Zoungrana, vainqueur de l’édition précédente, s’est imposée devant sa coéquipière Adèle Wongo Guissou. Rose Eveline Ouédraogo a pris la troisième place devant Pascaline Dambinga du Vélo club de Koudougou et Béatrice Ouédraogo de l’AS Bessel. La vainqueur chez les filles s’en sort avec 500 mille francs CFA. Sa dauphine repart avec 300 mille francs CFA tandis que la troisième a reçu 200 mille francs CFA.

La compétition a été parrainée par le ministre des sports, de la jeunesse et de l’emploi, Boubakar Savadogo, et le ministre de l’agriculture et des ressources animales et halieutiques, le commandant Ismaël Sombié. « Vous avez vu comment les coureurs se sont battus. Le parcours était aussi accidenté. Cela donne aussi l’opportunité aux coureurs de s’essayer sur d’autres circuits que celui qu’ils ont l’habitude de voir. C’est surtout pour les préparer aux grandes compétitions », a souligné le ministre Boubakar Savadogo.

« L’objectif est atteint. On a donné cette course à Bobo-Dioulasso parce que 90 % des courses au Burkina sont disputées à Ouagadougou sur l’avenue Thomas Sankara. On a décidé d’offrir cette compétition à Bobo-Dioulasso pour profiter de la fête du cyclisme. Le deuxième objectif, le terrain d’ici est différent de celui de Ouagadougou », a résumé Karim Souabo, le directeur général du FNPSL. Paul Daumont, maillot jaune du tour du Faso 2023, avait remporté la première édition de ce grand prix cycliste.

