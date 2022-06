Qualifications CAN 2023 : Le Burkina Faso renverse l’Eswatini et consolide sa place de leader du groupe B

Carton plein pour les Etalons du Burkina Faso. L’équipe nationale burkinabè a fait le plein des points et s’ouvre le chemin de la qualification pour Côte d’Ivoire 2023. Pour leur deuxième sortie des éliminatoires de la CAN 2023, les Etalons ont battu le bouclier du roi de l’Eswatini par 3 à 1. Dango Ouattara, auteur d’un doublé et Stéphane Aziz Ki ont marqué les buts burkinabè.

Dango Ouattara. Deux matchs. Trois buts. C’est le héros des Étalons du Burkina Faso face au bouclier du roi de l’Eswatini. Mené par 1 à 0 à la 65e minute, le Burkinabè a permis aux Etalons de renverser Le bouclier du roi de l’Eswatini en Afrique du Sud ce mardi 7 juin 2022. Dango Ouattara aura été sur tous les coups pendant toute la rencontre.

Alors que les Etalons tenaient bien le bon bout, ils sont surpris sur un but de Sabelo Ndzinisa (65e). Du plat du pied, il glisse le ballon hors de portée de Kilian Nikièma. Ce dernier a remplacé Hervé Koffi, reparti pour des raisons familiales. Un but contre le cours du jeu.

Le coaching gagnant de Firmin Sanou

Les Etalons ne se laissent pas le temps de douter. La réaction est rapide. Gustavo Sangaré sert et trouve Dango Ouattara. Le sociétaire de Troyes, l’un des meilleurs burkinabè dans ce match, réalise un contrôle orienté et lobe le gardien swazi pour égaliser (1-1).

Ce but ne suffit pas puisque les Etalons ont besoin de gagner pour garder la tête du groupe B. Dango Ouattara, encore lui revient à la charge. Sur une passe de Blati Touré, dans la surface, du plat du pied (75e), il porte le score à 1 à 2. Les Etalons renversent l’Eswatini en cinq minutes.

Mais, ce n’est pas fini. Cédric Badolo (remplaçant de Cyrille Bayala) positionné sur le côté gauche, dribble et sert Stéphane Aziz Ki, qui a remplacé Gustavo Sangaré. Le nouvel entrant envoie la balle en pleine lucarne (1-3). Ce but permet aux Etalons de se rassurer. A force de pousser, ils obligent les swazis à terminer le match à dix avec l’expulsion de Lindo Thembinkosi Mkhonta pour cumul de cartons jaunes.

Une première période sans but

Pourtant, la première période fut laborieuse pour les Etalons qui sont contraints à rejoindre les vestiaires sans trouver le chemin des filets. Ce n’est pas faute d’avoir essayé. En première période, les Etalons ont les initiatives du jeu. L’équipe d’Eswatini essaie de procéder par contre-attaque.

La première période se présente après quatre minutes de jeu. Dango Ouattara sur le côté droit centre vers les buts. Son ballon passe devant les buts sans trouver de joueurs burkinabè au deuxième poteau.

Après, c’est au tour de Gustavo Sangaré servi par Dango Ouattara en retrait de voir le ballon s’envoler après une frappe à l’entrée de la surface. Abdoul Bandaogo, Edmond Tapsoba, s’essaieront tous sans pouvoir marquer malgré un avantage pour les Etalons dans cette période avec près de 73% de possession de balle. Au finish, Dango Ouattara et Séphanie Aziz Ki permettront aux Etalons de s’imposer après avoir été menés (1-0).

Les Etalons comptent six points puisqu’ils avaient battu le Cap-Vert (2-0) lors de la première journée. Les Etalons retrouveront le Togo entraîné par Paulo Duarte lors des troisième et quatrième journées des éliminatoires de la CAN 2023 au mois de septembre prochain.

