Eliminatoires CAN 2023 : Les Etalons du Burkina Faso retrouvent Paulo Duarte

Les Etalons du Burkina Faso peuvent déjà se préparer pour les éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2023. Le tirage au sort tenu le mardi 19 avril 2022 a logé le Burkina Faso dans le groupe B où il devra affronter le Cap Vert, le Togo et l’Estwatini (ex Swaziland).

La compétition reprend à la fin du mois de mai prochain pour les Etalons du Burkina Faso. Les Etalons du Burkina Faso savent à quoi s’attendre pour les éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) Côte d’Ivoire.

Burkina Faso, Cap Vert, Togo, Estwatini (ex Swaziland). Ainsi en a décidé le sort. Pour se qualifier pour la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2023, les Etalons du Burkina Faso doivent prendre le dessus sur les trois autres nations. L’Ivoirien Salomon Kalou et le Sudafricain Lucas Rabede ont animé principalement la cérémonie des tirages au sort.

Les Etalons retrouvent Duarte

Les Etalons retrouveront sur leur chemin, leur ancien sélectionneur Paulo Duarte, désormais sélectionneur de l’équipe des Eperviers du Togo. Paulo Duarte avait conduit les Etalons à la 3e place de la CAN 2017 au Gabon. Les deux premiers de chaque groupe seront qualifiés pour les phases finales. Celles-ci regrouperont 24 équipes.

Les Etalons sont à la recherche d’un sélectionneur après le non renouvellement du contrat de Kamou Malo. Ce dernier avait permis aux Etalons d’obtenir la quatrième place à la CAN 2021. La Fédération burkinabè de football (FBF) a lancé un avis de recrutement de son successeur. Oscar Barro, entraîneurs des locaux avaient assuré l’intérim.

La CAN 2023, la 34e édition, aura lieu du 23 juin au 23 juillet en Côte d’Ivoire. 52 matchs sont attendus pour se disputer six stades (Abidjan, Bouaké, Korhogo, San-Pédro et Yamoussouko) du pays. Le Sénégal est le tenant du titre de la CAN remportée en février 2022 devant l’Egypte.

Les différents groupes

Groupe A : Nigeria, Guinée Bissau, Sao Tomé et Principes/ Iles Maurice

Groupe B : Burkina Faso, Cap Vert, Togo, Estwatini

Groupe C : Cameroun, Kenya, Namibie, Burundi

Groupe D : Egypte, Guinée, Malawi, Ethiopie

Groupe E : Ghana, Madagascar, Angola, Centrafrique

Groupe F : Algérie, Ouganda, Niger, Tanzanie

Groupe G : Mali, Congo, Gambie, Sud Soudan,

Groupe H : Côte d’Ivoire, Zambie, Comores, Lesotho

Groupe I : RD Congo, Gabon, Mauritanie, Soudan

Groupe J : Tunisie, Guinée Equatoriale, Libye, Botswana

Groupe K : Maroc, Afrique du Sud, Zimbabwe, Liberia

Groupe L : Sénégal, Benin, Mozambique, Rwanda

