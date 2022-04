Etalons du Burkina : 64 entraîneurs de 19 nationalités pour remplacer Kamou Malo

0 Partages Partager Twitter

La commission de recrutement de la Fédération burkinabè de football (FBF) a épluché les différents dossiers de candidatures déposés pour remplacer Kamo Malo suite. La FBF ouvre la phase d’entretien avec les candidats retenus dans la shortlist.

Le processus de recrutement du futur sélectionneur des Etalons du Burkina Faso est bien en marche. Après l’appel à candidature lancée le 11 mars 2021, la FBF annonce que la commission s’est penchée sur les différents dossiers.

19 nationalités

La commission de recrutement du nouveau sélectionneur de la FBF présidée par Issa Sidibé, deuxième vice-président de la FBF a reçu des candidatures de 19 nationalités : algérienne, allemande, anglaise, bosniaque, brésilienne, bulgare, burkinabè, congolaise, écossaise, espagnole, française, gabonaise, italienne, ivoirienne, portugaise, serbe, suisse, turque et uruguayenne.

« Cet intérêt manifesté par les différents candidats honore notre faitière et traduit les progrès réalisés par le football burkinabè. La Fédération burkinabè de football félicité et remercie tous ceux qui se sont portés candidat au poste de sélectionneur nationale », mentionne le communiqué de presse. Le processus va se poursuivre après cet examen de dossiers.

Un entretien avec les finalistes

« Les candidats présélectionnées auront des entretiens avec la commission chargée du recrutement du sélectionneur nationale des Etalons séniors masculins pour la présentation de leur projet d’encadrement », termine le communiqué.

Du retour de la CAN 2021 au Cameroun, la FBF s’était séparée de son entraîneur Kamou Malo. Ce dernier avait réussi à conduire les Etalons à la quatrième place de la CAN 2021. L’intérim avait été assuré par Oscar Barro, l’entraîneur de l’équipe nationale locale et ses adjoints (Amado Sampo, Boureima Zongo) et Daouda Diakité.

Ils avaient conduit les Etalons lors des deux matchs amicaux perdus contre le Kosovo (5-0) et la Belgique (3-0). Le nouvel entraîneur des Etalons aura à conduire l’équipe nationale du Burkina Faso pendant les éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2023 prévue en Côte d’Ivoire. Le tirage au sort devrait se tenir le 19 avril 2022.

