Burkina : Bientôt un décret pour étendre l’état d’urgence sur tout le territoire national

Trois (03) membres du Gouvernement ont animé ce 11 avril 2022, une conférence de presse sur les questions d’actualité. Il s’agit de Wendkouni Joël Lionel BILGO, Ministre Porte-parole du Gouvernement, de Barthélémy KERE, Ministre de la Justice et des droits humains, chargé des relations avec les institutions, Garde des sceaux, d’Abdoulaye TALL, Ministre du Développement industriel, du commerce, de l’artisanat et des petites et moyennes entreprises.

Procès Sankara, Situation à Béguédo, Prix des produits de consommation, Fermeture de mines, Situation sécuritaire… « Sur les restrictions de libertés annoncées par le Président du Faso, un décret est en cours pour étendre l’état d’urgence sur tout le territoire national », a déclaré le Ministre de la justice qui ajoute que dans le cadre de l’affaire de Béguédo, 23 personnes ont été placées sous mandat de dépôt… Suivre ici pour plus de détails 👇🏿

