Burkina Faso : Voici ce qu’il faut pour entraîner les Etalons

La Fédération burkinabè de football (FBF) recherche un nouveau sélectionneur. L’instance dirigée par Lazare Banssé a lancé un avis de recrutement le vendredi 11 mars 2022.

Le profil

Qui pour diriger les Etalons ? Le public sportif le saura bientôt. Dans l’appel à candidature, la fédération burkinabè de football (FBF) cherche un entraîneur « détenteur, au moins de la Licence A de la Confédération africaine de football (CAF) ou tout autre diplôme continental équivalent (UEFA, CONCACAF, CONMEBOL, AFC ou OFC) pour les entraîneurs burkinabè ».

Expérience

En plus de cela, le futur entraîneur des Etalons doit avoir comme expérience professionnelle justifier d’une expérience cumulée d’encadrement des équipes de Ligue 1, des sélections nationales toutes catégories confondues d’au moins cinq années et comptant pour la période 2016-2017 pour ce qui concerne les candidats burkinabè. Concernant les autres nationalités, ces derniers doivent justifier d’une expérience cumulée d’encadrement des équipes de Ligue 1 professionnelle, des sélections nationales A des pays (Afrique).

Cet entraîneur doit être aussi avoir une grande capacité de planification et de gestion d’un projet d’’encadrement d’une équipe de haut niveau, de communiquer en langue française, avoir déjà conduit une sélection nationale A en phase finale de la CAN.

Le dossier de candidature

Les dossiers de candidature doivent comporter une demande motivée adressée au président de la Fédération burkinabè de football, un curriculum vitae de quatre page maximum, une copie légalisée de la pièce d’identité nationale ou du passeport, une copie légalisée des diplômes d’entraîneurs, une copie des attestations de pratique ou tout autre document équivalent délivrée par des responsables de clubs ou de fédérations.

En plus, le futur entraîneur doit s’engager à résider de façon permanente au Burkina Faso dans le cade de ses activités professionnel.

Le dépôt des dossiers est prévue du 15 au 31 mars 2022 à 16 heures au plus tard. Le sélectionneur sera retenu à l’issue d’un entretien sélectionné à partir de son projet d’encadrement et un échange sur le cahier des charges et les clauses du contrat avec les professionnels présélectionnés.

Au retour de la CAN 2021, le sélectionneur des Etalons du Burkina Faso Kamou Malo a été informé que son contrat ne sera pas renouvelé. Oscar Barro, l’entraîneur de l’équipe nationale locale est chargé de l’intérim à la tête de l’encadrement technique.