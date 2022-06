Eswatini # Burkina Faso : « On va tout donner demain pour avoir les 3 points » (Dayo)

0 Partages Partager Twitter

Après avoir validé une victoire contre le Cap-Vert (2-0) en éliminatoires de la CAN 2023, les Etalons du Burkina Faso affrontent l’Eswatini. A la veille de la rencontre, le capitaine Issoufou Dayo, en l’absence de Bertrand Traoré, a montré les intentions de lui et ses coéquipiers.

L’état d’esprit est bon dans les vestiaires des Etalons, selon Issoufou Dayo. A la veille d’affronter l’Eswatini, les Etalons du Burkina Faso ont effectué une dernière séance d’entraînement ce lundi 6 juin.

Aucune crainte selon Dayo : « On s’est bien préparé. On a voyagé dans de bonnes conditions pour arriver en Afrique du Sud. On est conscients de ce match de demain. Il faut le gagner pour mieux aborder les prochaines échéances. On va tout donner pour avoir les trois points. On n’a pas droit à l’erreur. Il faut gagner ce match pour entrevoir la suite ».

Assurer la victoire

Cependant, l’Eswatini a tenu en échec le Togo (2-2) le 3 juin dernier à Lomé lors de la première journée de ces éliminatoires de la CAN 2023. Une bonne performance à l’extérieur pour cette équipe. Cependant, le résultat de ce match ne fait pas douter Issoufou Dayo.

« Pas du tout. Je sais que j’ai des coéquipiers talentueux. Des jeunes incroyables. Ils sont forts moralement. On a regardé un peu la vidéo de cette équipe. On va l’aborder comme on l’a fait au match passé avec beaucoup de concentration pour gagner le match. Je pense que mes coéquipiers sont prêts pour cela », assure l’actuel capitaine des Etalons.

L’objectif pour les Etalons est de conforter leur place de leader de ce groupe B. Le match entre l’Eswatini et le Burkina Faso se joue le mardi 7 juin à partir de 13 heures. Le match est programmé en Afrique du Sud. Tout comme le Burkina Faso qui joue ses matchs à domicile au Maroc, l’Eswatini ne dispose pas de stade homologué.

