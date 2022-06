Qualifications CAN 2023 : Le Burkina bat le Cap-Vert et prend la tête du groupe B

Les Étalons sont de retour ! Et c’est un retour réussi. Après la quatrième place à la CAN 2021 et désormais un nouveau sélectionneur, Hubert Velud, les Étalons se sont imposés (2-0), ce 3 juin 2022, à l’occasion de la deuxième journée des éliminatoires de la CAN 2023. Grâce aux buts de Hassane Bandé et Dango Ouattara, les Étalons prennent la tête du groupe B.

Hassane Bandé adore les Requins, surtout quand ils sont bleus. Comme à la CAN 2021, c’est lui qui ouvre le score pour le Burkina Faso face au Cap-Vert. Cette fois, c’est en deuxième période de jeu que l’attaquant burkinabè inscrit son deuxième but avec les Étalons en 21 sélections.

Sur le côté gauche, Aboubacar Dango Ouattara (58e) trouve la tête De Hassane Bandé au cœur de la surface de réparation.

Entre trois joueurs, il place une tête puissante. Pleine lucarne. Le gardien capverdien Sixten Mohlin n’y peut rien. Le ballon se retrouve dans les filets (1-0). Ce but de Hassane bandé concrétise une domination des Etalons en début de deuxième période.

Dango Ouattara, l’homme du match

Passeur, Dango Ouattara se transforme en buteur (88e). De la tête, il permet aux Étalons de s’imposer en fin de rencontre (2-0). Les Étalons permettent ainsi au sélectionneur Hubert Velud de réussir ses débuts avec les Étalons.

Pourtant, cette rencontre entre le Burkina Faso et le Cap-Vert a débuté à petit trot pour les Étalons, comme l’avait prédit Hubert Velud, le nouveau sélectionneur des Étalons. Il effectuait son baptême de feu à la tête des Étalons.

C’était la huitième opposition de l’histoire entre le Burkina Faso et le Cap-Vert. Les Capverdiens s’étaient imposés lors des quatre premières rencontres. Les trois suivantes, les Étalons se sont montrés maîtres dont l’avant-dernière en phase de groupe de la CAN 2021 au Cameroun avec une victoire (1-0).

Une première période compliquée

Les Etalons répondent 10 minutes après. Dango Ouattara (16e), sur le côté gauche, dribble un défenseur capverdien et centre en retrait pour Gustavo Sangaré. En deux temps, il frappe la balle mais Abdoul Fessal Tapsoba en position de hors-jeu empêche la balle d’aller dans les buts.

Blessé, il cédera plus tard sa place d’ailleurs à Hassane Bandé (30e) Cyrille Bayala à son tour, sur l’aile gauche voit son ballon capté par le gardien capverdien Sixten Mohlin. Les Requins bleus ont une possession de balle plus importante mais les Etalons se créent les situations les plus dangereuses.

L’équipe burkinabè passe à côté de se faire surprendre avec Bébé qui fait parler sa puissance face à Issa Kaboré dans la surface. Il centre mais le ballon est ressorti dans l’axe par la défense burkinabè. Mais aucun danger.

Le match est équilibré à la pause avec une possession à l’avantage des Etalons (50% contre 47%). C’est finalement Hassane Bandé qui ouvre le score (1-0) pour les Etalons du Burkina Faso avant que Dango Ouattara ne l’aggrave (2-0). En huit rencontres, les deux équipes se partagent désormais quatre victoires.

Les Etalons affrontent lors de la deuxième journée le Sihlangu Semnikati (Le bouclier du Roi) de l’Eswatini le 7 juin prochain. Le match se joue en Afrique du Sud. L’Eswatini a tenu en échec (2-2) le Togo de Paulo Duarte sur ses propres installations.

