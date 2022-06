Immersion au sein des forces armées : Le Premier ministre et son Gouvernement à l’ENSOA et à l’Académie de police

Immersion au sein des forces armées : Le Premier ministre et son Gouvernement à l’ENSOA et à l’Académie de police

0 Partages Partager Twitter

Le Premier ministre, Albert Ouédraogo, et des membres de son Gouvernement, se sont rendus ce vendredi 3 juin 2022 à Kamboinsé et Pabré, où ils ont pu toucher du doigt, les réalités vécues par les élèves et les encadreurs de l’Ecole nationale de sous-officiers d’active (ENSOA), et ceux de l’Académie de police.

La suite après cette publicité

A la fin de la tournée, Albert Ouédraogo s’est dit séduit par l’engagement des stagiaires et des équipes d’encadrement dans les deux centres de formation. Il a adressé ses encouragements et ses félicitations à toutes les forces de défense et de sécurité, et leur a réitéré l’accompagnement du Gouvernement de la Transition, afin de leur permettre de faire face aux défis du moment.

Depuis le 19 mai 2022, le Premier ministre, Albert Ouédraogo et son Gouvernement, ont entamé un programme d’immersion au sein des Forces de défense et de sécurité, suite à une décision du Conseil des ministres. Ils ont d’abord rendu visite au commandement à Ouagadougou, notamment l’Etat-major général des Armées et l’Armée de l’air. Ce vendredi 3 juin, les membres du Gouvernement, tous vêtus de la tenue terre du Burkina Faso sont allés vivre la réalité du terrain, aux côtés des hommes. Une manière de leur traduire leur solidarité et leur engagement au combat, pour la libération de notre pays.

C’est ce message qu’ils sont allés transmettre aux pensionnaires de deux centres de formation des Forces de Défense et de Sécurité. Il s’agit de l’Ecole nationale de sous-officiers d’active (ENSOA), implantée au sein du Camp Général Bila Zagré, à Kamboinsé, et de l’Académie de police, basée dans la commune de Pabré.

« Nous avons pu nous imprégner des réalités que vivent les forces armées nationales. Nous avons visité des infrastructures, nous avons échangé avec les différents commandements qui nous ont exposé les difficultés qu’il y a au sein des forces armées. Les membres du Gouvernement ont pu prendre conscience de ces problèmes-là. Des solutions ont été proposées séance tenante et d’autres seront étudiées. Je suis très satisfait de cette visite, surtout que nous avons pu faire des exercices de tirs, ce qui nous a beaucoup édifiés et nous a aussi instruits sur le plan militaire », a déclaré le Premier ministre, à l’issue de la visite de l’ENSOA.

Dans ce centre de formation, les membres de l’exécutif se sont d’abord entretenus à bâtons rompus avec les différents responsables, sur le fonctionnement de l’Ecole, les difficultés rencontrées, les perspectives, avant de visiter les lieux.

On peut retenir ainsi que l’ENSOA, créée depuis le 06 avril 2005, est née des cendres de l’Ecole des cadres des Forces armées nationales (FAN). Elle est chargée d’assurer la formation initiale et le perfectionnement des FAN du Burkina Faso et des pays frères. Parmi les difficultés principales auxquelles cette structure fait face, il y a la clôture du site et l’insuffisance d’infrastructures adéquates pour la formation des stagiaires. Le Premier ministre Albert Ouédraogo, et une dizaine de ministres, s’y sont entretenus avec des apprenants, ont visité la Brigade de qualification des sous-officiers, les dortoirs, ainsi que le champ de tir.

Le commandant Alban Michel Ouédraogo, qui dirige l’ENSOA, a salué la visite des membres du Gouvernement, une première pour son Ecole. La présence du chef du Gouvernement, constitue selon lui, une date mémorable pour l’ENSOA, parce que les plus hautes autorités, avec le maximum de ministres, se sont retrouvées dans son enceinte, pour les écouter et voir comment les aider à relever les défis actuels.

C’est pratiquement le même scénario qui s’est répété à l’Académie de police, créée en 2013, fonctionnelle depuis 2015 et située à quelque trois kilomètres de l’ENSOA. Echanges avec la hiérarchie de l’Ecole, visite des lieux, signature dans le livre d’or, photo pour immortaliser l’événement, ont ponctué le séjour du chef du Gouvernement dans ce prestigieux centre de formation d’officiers et commissaires de police burkinabè et d’autres nationalités.

« L’Académie de police est un pôle d’excellence, qui forme les cadres de notre police nationale. Nous avons pu échanger avec les stagiaires et nous nous sommes imprégnés des difficultés rencontrées par cette Académie. Il y a beaucoup de problèmes, et nous avons donné séance tenante des instructions, pour résoudre certaines difficultés, notamment la question de la restauration. Les autres problèmes vont être examinés par le Gouvernement, afin de trouver des solutions », s’est exprimé Albert Ouédraogo. Il a félicité et encouragé les Académiciens et leurs encadreurs qui, malgré les conditions difficiles, suivent la formation.

Le commissaire divisionnaire de police Edmond Tapsoba, par ailleurs Directeur général de l’Académie de police, s’est réjoui de la visite des membres du Gouvernement. Il a remercié le Premier ministre et ses collaborateurs, qui sont venus s’imprégner des conditions de formation et de vie dans son Ecole. « Nous sommes très soulagés de cette visite, parce quand on passe ici, tout est beau, mais il y a la réalité à l’intérieur », a-t-il dit.

Pour lui, avoir l’occasion de rencontrer les plus hautes autorités pour poser ses problèmes est déjà un motif de soulagement.

Cette immersion se poursuivra dans les jours à venir au sein d’autres entités, toujours avec le même objectif.

Source : DCRP/Primature

Écouter l’article

publicite