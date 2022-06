Burkina vs Cap Vert (2-0): « C’était important de débuter par une victoire » (Issoufou Dayo)

451 Partages Partager Twitter

Les Etalons débutent les éliminatoires de la CAN 2023 par une victoire (2-0) face au Cap-Vert le vendredi 3 juin 2022. Pour le capitaine de cette rencontre en l’absence de Bertrand Traoré, Issoufou Dayo, l’objectif est atteint. Il se tourne désormais vers le prochain match contre l’Eswatini.

Quatrième à la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2021 au Cameroun, les Etalons étaient à nouveau attendus pour le début des éliminatoires de 2023 en Côte d’Ivoire. Avec à leur tête un nouvel entraîneur, Hubert Velud, l’équipe burkinabè a réussi son retour à la compétition avec une victoire.

Pour le capitaine Issoufou Dayo, l’essentiel est fait. Les trois points. « C’était très important pour nous de débuter avec la victoire. On a gérer le match. On a pu gagner 2-0. Je félicite mes coéquipiers. Ils ont fait un super bon match. L’état d’esprit est magnifique », se satisfait Issoufou Dayo.

Voyager dans le calme

Cette victoire permet à l’équipe d’être plus sereine avant le déplacement prévu en Eswatini selon le capitaine de cette rencontre. « Ce n’est pas fini. On est premier dans notre groupe, on va essayer de voyager calmement en Eswatini. Ce n’est pas facile. Ils ont fait 2-2 au Togo, c’est à nous d’aller imposer notre jeu là-bas et pourquoi ne pas gagner », pense déjà le défenseur burkinabè.

Toutefois, les Etalons ont eu une entame de match poussive. Pour lui, il s’agit de la fin de saison et « ce n’est pas facile » pour les joueurs fatigués pour la plupart. C’est pourquoi, il fallait des joueurs d’expérience pour imposer le rythme souhaité au match. « On a vu Dango, on a vu Issa, on a vu Bayala qui ont fait le jeu. Quand il fallait calmer ils l’ont fait. Quand il fallait accélérer ils l’ont fait. C’était le plus important. On va se concentrer sur le match du 7 ».

Le match du 7 juin prochain se joue contre l’Estwatini à Johannesburg en Afrique du Sud. Tout comme le Burkina Faso accueille ses matchs à domicile au Maroc, l’Estwatini ne dispose pas de stade homologué par la Confédération africaine de football. Dans le même groupe, le Togo a fait match nul (2-2) contre l’Estwatini.

