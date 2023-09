Vacation des agents de santé : Dr Kargougou donne le ton de la série de sessions d’information et de sensibilisation

publicite

Dr Robert Lucien Kargougou, ministre de la santé et de l’hygiène publique, a officiellement ouvert, le jeudi 7 septembre 2023 à Ouagadougou, les sessions d’information et de vulgarisation du décret portant conditions d’intervention des agents publics de santé dans les établissements privés de santé.

En ouvrant la session de Ouagadougou, Dr Robert Lucien Kargougou, ministre de la santé et de l’hygiène publique, a fait savoir qu’elle est le début d’une série de sessions entrant dans le cadre d’une meilleure appropriation du décret N° 2223- 1000/PRES-TRANS/PMMISHP/MFPTPSMESR) du 17 août 2023, portant conditions d’intervention des agents publics de santé dans les établissements privés de santé.

« Après signature de ce décret et la prise de l’arrêté portant approbation intervention du modèle type de convention, il a été indiqué que nous tenions des sessions d’information des détenteurs d’enjeux des parties prenantes dans la mise en œuvre réussie de cette mesure. C’est pour cela que nous commençons aujourd’hui avec la fédération des acteurs du secteur privé de santé ; puis suivront d’autres détenteurs d’enjeux », a-t-il indiqué.

L’objectif de la présente rencontre, a-t-il fait savoir, « c’est de faire en sorte que davantage nous soyons centrés sur le malade pour que le sous-secteur privé et le sous-secteur public puissent jouer leur complémentarité».

Pour le président de la fédération des acteurs du secteur privé de la santé, Dr Diédon Alain Hien, le système de santé burkinabè s’entend comme la complémentarité entre le secteur privé et le secteur public. « Nous sommes complémentaires pour mieux répondre aux attentes des Burkinabè », a-t-il déclaré.

Et qui parle de complémentarité des secteurs, parle aussi de mouvements des acteurs desdits secteurs, fait-il savoir. Cependant, dit-il, des difficultés sont constatées dans la gestion des ressources humaines. De facto, a-t-il poursuivi, une réflexion a été engagée depuis 2016 en vue de trouver des solutions.

« Nous avons constaté que dans la gestion des ces ressources humaines, nous avons des difficultés. Nous n’avions pas mis des outils en place pour encadrer le mouvement des uns et des autres aussi bien dans le public que dans le privé ; et, depuis 2016, une réflexion s’était engagée pour trouver des outils pour une gestion plus efficace et efficiente au bénéfice des populations.

On a défini des outils, le privé a conduit des travaux sous le leadership du ministère de la santé ; et, ce sont ces outils que le ministère, à travers le gouvernement, a encadré aujourd’hui avec un décret pour nous permettre d’avoir une gestion plus efficace », a confié Dr Diédon Alain Hien.

Madinatou ZONGO/SARE et Jessica Bassolé

Pour Burkina 24

