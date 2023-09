« L’école coloniale n’avait pas pour objectif de développer des territoires » (Benoît Bouda)

publicite

L’université populaire du Faso Yaya Karim Drabo a tenu ce vendredi 8 septembre 2023 un point de presse où il était question d’échanger sur « l’école coloniale et ses répercussions contemporaines ». Cette rencontre s’est déroulée en vidéo conférence en simultané avec les autres universités de la ville de Bobo et Ouahigouya. Elle a été animé par le professeur Carole Reynaud Paligot, une historienne résidant en France.

Depuis un moment, l’université populaire du Faso Yaya Karim Drabo tient des rencontres où elle échange sur des thématiques d’actualité. Pour Pierre Benoit Bouda, enseignant à l’université Joseph Ki Zerbo en philosophie et membre du comité scientifique de l’université populaire du Faso Yaya Karim Drabo, « nous pensons que l’école coloniale a eu des impacts sur la manière dont notre école est structurée et sur les problèmes que nous rencontrons aujourd’hui, tant aux contenus, qu’à l’employabilité des produits de l’école », a-t-il expliqué. D’où le choix du thème « L’école coloniale et ses répercussions contemporaine ».

De son bilan, le professeur Benoit Bouda retient que l’école coloniale s’est inscrite dans une dynamique de contrôler et de dominer. « Il est ressorti de la conférence que l’école coloniale n’avait pas pour objectif de développer des territoires.

Elle a eu pour objectif de former une petite élite, pas beaucoup de gens, pas beaucoup de choses. On forme un petit nombre de gens auxquels on apprend un petit nombre de choses juste pour aider à l’exploitation des matières premières et également pour servir de clients, de consommateurs, de fonds de consommation pour les produits manufacturés venant de la colonie », a t-il précisé.

Selon le professeur Carole Reynaud Paligot, de l’université de Sorbonne, il y a eu des écoles des villages où s’étaient seulement des cours du primaire pour une élite par la suite, des écoles comme Saint Louis au Sénégal ont été créés.

L’objectif de ces échanges est de contribuer d’une part à l’éducation du public sur les grandes questions, à la formation pour la production, apporter une clarification sur les grands problèmes, les grands enjeux de la société, à en croire Benoit Bouda, membre de l’université populaire du Faso.

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24

