Burkina Faso : La Startup Faangué en marche pour localiser et faire livrer du gaz à domicile

Le groupe KAFYKA a initié la Startup Faangué. Cette plateforme qui a vu le jour ce vendredi 22 septembre 2023 est une perspective informatique qui regroupe en elle deux services : La localisation et la disponibilité du gaz butane dans les points de vente, d’une part, et d’autre part un système de géolocalisation de livreurs disponibles à proximité.

A écouter les initiateurs, la nouvelle startup dénommée Faangué, est née du constat que beaucoup ont du mal à avoir un livreur dans les localités un peu reculées, et beaucoup sont confrontés à un manque de livreur au besoin. Elle a donc vu le jour pour être une solution à ces multiples manquements.

Faangué, qui signifie sauver en langue nationale Mooré entend répondre à plusieurs objectifs, selon Brice Clovis Kaboré, responsable de la startup Faangué. « Elle a pour objectif de créer des emplois, valoriser le métier de livreur par l’utilisation des TIC, avoir un prix unique de livraison partout au Burkina Faso, motiver la population à intégrer l’aspect digital dans leur habitude, aider le gouvernement dans l’atteinte de ses objectifs », a-t-il énuméré.

Par ailleurs, Faangué entend impacter énormément dans plusieurs volets, notamment à la réduction du taux du chômage, la réduction de la pénurie de gaz, l’incitation des jeunes dans l’entrepreneuriat. Et pour y parvenir, elle s’est assignée de grands défis à relever.

« Satisfaire les consommateurs et utilisateurs, rendre obligatoire le port du casque pour tous les livreurs, créer 200 emplois permanents et plus de 5000 emplois à temps partiel de livreurs de produits divers dans toutes les localités de notre pays le Burkina Faso sur une période minimale de 6 mois », a noté Brice Clovis Kaboré.

Pour bénéficier des services de Faangué, trois applications sont à télécharger, la première est l’application client, qui permet dans un premier temps de trouver des livreurs disponibles dans la zone de résidence. La deuxième option, c’est se faire livrer du gaz, peu importe sa position (Bobo, Ouaga, Koudougou, ndlr). La seconde application c’est l’application des commerçants. La troisième est l’application de livreur, le tout assorti d’une plateforme Web.

Conçue pour le bien-être des populations, la startup Faangué est saluée par plus d’un. D’entrée, le chargé de mission de l’AFP PME, Siaka Ouattara, a félicité le projet. Par ailleurs, il note la disponibilité de l’AFP PME d’accompagner la nouvelle sortie. « Ce projet de Faangué, l’AFP PME le soutient, au sens qu’il est porté par la diaspora et l’AFP PME a en son sein un projet de soutien à la diaspora. Deuxièmement, c’est un projet que nous trouvons innovant en ce sens qu’il va permettre de résoudre un problème crucial qui est la question de la disponibilité et de la localisation du gaz butane », a indiqué Siaka Ouattara.

Lancée ce jour 22 septembre 2023, la plateforme Faangué sera déployée et mise en œuvre au plus tard le 15 octobre 2023

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24

