Transition au Burkina Faso : Les réformes voulues par le gouvernement ont eu un « écho favorable » auprès des populations, selon les membres de l’ALT

Les membres de l’Assemblée Législative de Transition (ALT) ont initié des rencontres d’échanges avec les forces vives afin de recueillir les avis de la population sur les réformes politiques et institutionnelles voulues par le gouvernement de la transition. Ce vendredi 22 septembre 2023, le rapport de ces concertations régionales qui se sont tenues du 10 au 12 juillet 2023 a été présenté aux membres de l’ALT.

Bien avant ces journées d’échanges organisées dans les 13 chefs-lieux de région du Burkina Faso, il y a lieu de signaler aussi celles organisées entre le 5 et le 15 juin 2023 par l’Assemblée législative de transition avec les forces vives des 45 provinces, en collaboration avec les gouverneurs de région.

Ces concertations avaient pour objectif global de créer un cadre d’échanges entre les députés et les représentants des forces vives de chaque région autour desdites réformes. Spécifiquement ces journées consistaient à recueillir les appréciations des forces vives des régions sur les réformes envisagées par le gouvernement de la transition, les suggestions de nouvelles réformes et les recommandations.

Issaka Tapsoba, membre de l’ALT et rapporteur général a précisé que le gouvernement a proposé 21 réformes dont 10 réformes politiques et 11 réformes institutionnelles. «Il faut noter que de façon globale, toutes les réformes entreprises par le gouvernement ont eu un écho favorable en termes d’appréciation. Et cette appréciation va de 60 à 100 % des réformes envisagées», a-t-il fait savoir.

Aussi, a-t-il notifié que les forces vives à travers les treize régions du pays ont émis des recommandations à l’endroit du gouvernement et de l’ALT. Au gouvernement, les forces vives recommandent la prise en compte des attentes et préoccupations issues des journées d’échanges avec les forces vives dans la finalisation des projets de réformes et l’identification et la mise en œuvre des réformes qui sont réalisables dans le temps restant imparti à la Transition.

A l’endroit de l’Assemblée législative de transition, elles ont suggéré la création au sein de l’ALT de deux comités : un comité chargé du suivi de la mise en œuvre des conclusions des journées régionales d’échanges et un comité chargé des initiatives parlementaires en matière de réformes.

Et enfin, l’institution de concertations régionales d’échanges des députés avec les forces vives afin d’améliorer la qualité de la production législative et d’assurer convenablement la redevabilité.

Concernant les réformes politiques, les forces vives appellent le gouvernement à entre autres établir une grille de dépenses éligibles, à prévoir un régime de sanctions et des moyens de contrôle, à contraindre les partis politiques à déposer les budgets des campagnes pour les élections suivant un canevas type produit par l’Etat pour faciliter le contrôle des dépenses y relatives. Ce canevas indiquera la liste des mécènes des partis politiques dans le cadre du financement privé.

Pour ce qui est des réformes institutionnelles, les forces vives invitent le gouvernement à la suppression des institutions telles que le Médiateur du Faso, le Conseil économique et social (CES), la justice militaire, la Commission électorale nationale indépendante (CENI) pour faire organiser les élections par le Ministère en charge de l’administration du territoire, remplacer le CES par un SENAT de sages, la Haute cour de justice (HCJ) et reverser ses attributions à la justice pour en faire une juridiction de droit commun, et à mettre en place une commission pour statuer sur les institutions à supprimer.

