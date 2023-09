Coopération bilatérale Burkina-Corée du Sud : Bientôt la relance des commissions mixtes entre les deux pays

publicite

0 Partages Partager Twitter

(New York, Jeudi 21 septembre 2023) La ministre des Affaires étrangères de la coopération régionale et des Burkinabè de l’extérieur, Son Excellence Olivia Rouamba a rencontré ce jeudi le ministre des affaires étrangères de la Corée du Sud son Excellence Park JIN.

La suite après cette publicité

Les deux personnalités ont échangé autour des grands axes de coopération notamment l’Agriculture, la paix, et la sécurité, un volet sur lequel Séoul a accompagné le Burkina Faso durant l’année 2023 selon la cheffe de la diplomatie burkinabè.

A l’occasion de cette audience, le diplomate coréen a saisi l’opportunité pour solliciter le soutien du Burkina Faso pour les candidatures de la Corée du Sud dans les instances internationales, a souligné Son Excellence Olivia Rouamba.

La coopération bilatérale entre le Burkina et la Corée du Sud remonte à plus de soixante ans. Elle nécessite d’être dynamisée et en la matière, Séoul promet de soutenir davantage le Burkina Faso dans la lutte contre l’insécurité.

Source : DCRP/MAECR-BE

Écouter l’article

publicite