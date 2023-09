Burkina Faso : Le 28 septembre déclaré chômé et payé (Gouvernement)

La journée du jeudi 28 septembre 2023 est déclarée « chômée et payée », pour la célébration du Maouloud dans la nuit du mercredi 27 au jeudi 28 septembre 2023. Le ministère en charge de la fonction publique l’a annoncé dans un communiqué, ce vendredi 22 septembre 2023.

Le département en charge de la Fonction publique informe les travailleurs et employeurs des secteurs public et privé que suite à l’annonce de la Fédération des Associations islamiques du Burkina (FAIB) faisant cas de la célébration du Maouloud le 28 septembre 2023, la journée est déclarée « chômée et payée ».

