Conduite de la Transition : Bassolma Bazié a échangé avec la diaspora burkinabè vivant aux Etats unis

Le ministre d’Etat, ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale, Bassolma Bazié, et la délégation qui l’a accompagné pour la 78e session de l’Assemblée générale des Nations unies ont rencontré la diaspora burkinabè vivant aux Etats unis, le lundi 25 septembre 2023, à New-York.

L’objectif recherché est de donner comme d’habitude les nouvelles du pays aux compatriotes vivant à l’extérieur. Ainsi, durant près de trois heures d’horloge, les échanges ont porté sur la situation politique et sécuritaire nationale ainsi que la question de la refondation de l’Etat.

Le ministre d’Etat, Bassolma Bazié, a fait un exposé sur les quatre piliers de la Transition et sur le Plan d’action pour la stabilisation et le développement (PA-SD).

Il s’agit de la lutte contre le terrorisme et la restauration de l’intégrité territoriale, la réponse à la crise humanitaire, de la refondation de la crise et de l’amélioration de la gouvernance, d’œuvrer à la réconciliation nationale et à la cohésion sociale.

A l’issue de l’exposé du ministre, les préoccupations soulevées par les Burkinabè des Etats unis sont liées, entre autres, à la facilitation des investissements au Burkina Faso avec la création d’un guichet unique pour eux, la création d’un régime spécifique d’impôt pour faciliter les investissements, l’amélioration des services consulaires pour l’obtention rapide des passeports et des actes d’Etat civil, la protection des droits des Burkinabè à l’extérieur.

En plus de ces préoccupations, des questions d’actualité liées à la cohésion sociale, la création de l’Alliance des Etats du Sahel (AES), la lutte contre le terrorisme, l’Agence pour la promotion de l’entrepreneuriat communautaire (APEC), la fin de la Transition ont été abordées.

A ces questions, le ministre d’Etat et sa délégation ont apporté des éléments de réponse.

Au terme des échanges, la diaspora burkinabè a formulé des bénédictions pour la bonne conduite de la Transition par le son président, le capitaine Ibrahim Traoré.

Source : MFPTPS

